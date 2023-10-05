Пенсионерки из «Отрядов Путина» раскритиковали нового избранника Клавы Коки. Видео

05 октября 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

Клава Кока показала возлюбленного 3 октября и с тех пор получила много негативных комментарием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пенсионерки из незарегистрированного общественного движения «Отряды Путина» обратились к певице Клаве Коке (уроженка Екатеринбурга). Не так давно певица представила нового избранника Александра Поверина. Его она выбрала в рамках шоу «Сердце Клавы». Пожилые женщины недовольны выбором певицы и советуют ей найти другого возлюбленного. «Дорогая Клавочка, ты такая молодая, красивая, мы смотрим твое шоу. Но это не твой парень, зачем ты эту [Розу] Сябитову (ведущая программы „Сердце Клавы“ — прим. URA.RU) слушаешь? Не надо, у тебя еще все впереди. Выбери такого, чтобы был хороший, непьющий, некурящий и девчат других не любил», — заявила одна из бабушек. Некоторые пенсионерки посоветовали поискать жениха подольше и предложили в качестве варианта найти возлюбленного на танцах. «Ты, пожалуйста, не торопись в этом. Ты такая молодая, красивая, интересная, а спутник… Надо выбирать еще, продолжите шоу. Пусть претендентов будет больше. Клавочка, ты бери еще, не торопись», — сказала другая женщина. Клава Кока не оставила без внимания это видео и прокомментировала его в своих соцсетях. «Теперь ясно, кто пишет протестующие комментарии. И я поняла: все идет от любви!» Ранее завершилось шоу «Сердце Клавы», где мужчины со всей страны боролись за сердце уральской певицы Клавы Коки. По итогу девушка выбрала модель и блогера Александра Поверина, но после этой новости многие поклонники певицы раскритиковали ее за выбор и заявили, что это пиар-отношения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионерки из незарегистрированного общественного движения «Отряды Путина» обратились к певице Клаве Коке (уроженка Екатеринбурга). Не так давно певица представила нового избранника Александра Поверина. Его она выбрала в рамках шоу «Сердце Клавы». Пожилые женщины недовольны выбором певицы и советуют ей найти другого возлюбленного. «Дорогая Клавочка, ты такая молодая, красивая, мы смотрим твое шоу. Но это не твой парень, зачем ты эту [Розу] Сябитову (ведущая программы „Сердце Клавы“ — прим. URA.RU) слушаешь? Не надо, у тебя еще все впереди. Выбери такого, чтобы был хороший, непьющий, некурящий и девчат других не любил», — заявила одна из бабушек. Некоторые пенсионерки посоветовали поискать жениха подольше и предложили в качестве варианта найти возлюбленного на танцах. «Ты, пожалуйста, не торопись в этом. Ты такая молодая, красивая, интересная, а спутник… Надо выбирать еще, продолжите шоу. Пусть претендентов будет больше. Клавочка, ты бери еще, не торопись», — сказала другая женщина. Клава Кока не оставила без внимания это видео и прокомментировала его в своих соцсетях. «Теперь ясно, кто пишет протестующие комментарии. И я поняла: все идет от любви!» Ранее завершилось шоу «Сердце Клавы», где мужчины со всей страны боролись за сердце уральской певицы Клавы Коки. По итогу девушка выбрала модель и блогера Александра Поверина, но после этой новости многие поклонники певицы раскритиковали ее за выбор и заявили, что это пиар-отношения.