Прокуратура взялась за ДТП в Екатеринбурге, где иномарка вылетела на Плотинку 11 октября 2023 в 02:51 Размер текста - 17 + Прокуроры дадут оценку действий сотрудников ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в котором Mercedes вылетел с моста на проспекте Ленина на Плотинку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Прокуроры дадут оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по итогам административного расследования», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Авария произошла в ночь на 11 октября. Автомобиль Mercedes врезался BMW, после протаранил забор и вылетел с моста на Плотинку. В аварии пострадали три человека, в том числе дети семи и 13 лет. Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в котором Mercedes вылетел с моста на проспекте Ленина на Плотинку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Прокуроры дадут оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по итогам административного расследования», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Авария произошла в ночь на 11 октября. Автомобиль Mercedes врезался BMW, после протаранил забор и вылетел с моста на Плотинку. В аварии пострадали три человека, в том числе дети семи и 13 лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям