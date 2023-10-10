Прокуратура взялась за ДТП в Екатеринбурге, где иномарка вылетела на Плотинку

Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в котором Mercedes вылетел с моста на проспекте Ленина на Плотинку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
«Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Прокуроры дадут оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по итогам административного расследования», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.
Авария произошла в ночь на 11 октября. Автомобиль Mercedes врезался BMW, после протаранил забор и вылетел с моста на Плотинку. В аварии пострадали три человека, в том числе дети семи и 13 лет.
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