10 октября 2023

Прокуратура взялась за ДТП в Екатеринбурге, где иномарка вылетела на Плотинку

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, суд
Прокуроры дадут оценку действий сотрудников ГИБДД Фото:

Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в котором Mercedes вылетел с моста на проспекте Ленина на Плотинку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

«Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Прокуроры дадут оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по итогам административного расследования», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Авария произошла в ночь на 11 октября. Автомобиль Mercedes врезался BMW, после протаранил забор и вылетел с моста на Плотинку. В аварии пострадали три человека, в том числе дети семи и 13 лет.

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Прокуратура начала проверку по факту ДТП, в котором Mercedes вылетел с моста на проспекте Ленина на Плотинку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. «Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Прокуроры дадут оценку законности процессуального решения, которое будет принято сотрудниками полиции по итогам административного расследования», — сообщили в официальном telegram-канале ведомства. Авария произошла в ночь на 11 октября. Автомобиль Mercedes врезался BMW, после протаранил забор и вылетел с моста на Плотинку. В аварии пострадали три человека, в том числе дети семи и 13 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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