14 октября 2023

Свердловчанин насмерть сбил пешехода, потеряв сознание за рулем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург , полиция, охрана правопорядка, наряд полиции, патрулирование улиц
На месте ДТП работают сотрудники полиции Фото:

На 17 километре трассы М-5 «Урал» Екатеринбург — Челябинск водитель Hyundai потерял сознание за рулем, из-за чего насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля Hyundai потерял сознание во время управления, вследствие чего и контроль за управлением. Он допустил наезд на ограждение, с последующим наездом на пешехода, который шел в попутном направлении по тротуару», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Пешеход, мужчина на вид 30-40 лет, скончался от полученных травм.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сотрудники проводят процессуальные действия, а также устанавливают личность погибшего.

Фото:

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На 17 километре трассы М-5 «Урал» Екатеринбург — Челябинск водитель Hyundai потерял сознание за рулем, из-за чего насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля Hyundai потерял сознание во время управления, вследствие чего и контроль за управлением. Он допустил наезд на ограждение, с последующим наездом на пешехода, который шел в попутном направлении по тротуару», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Пешеход, мужчина на вид 30-40 лет, скончался от полученных травм. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сотрудники проводят процессуальные действия, а также устанавливают личность погибшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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