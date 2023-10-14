На месте ДТП работают сотрудники полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На 17 километре трассы М-5 «Урал» Екатеринбург — Челябинск водитель Hyundai потерял сознание за рулем, из-за чего насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля Hyundai потерял сознание во время управления, вследствие чего и контроль за управлением. Он допустил наезд на ограждение, с последующим наездом на пешехода, который шел в попутном направлении по тротуару», — сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства. Пешеход, мужчина на вид 30-40 лет, скончался от полученных травм.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа. Сотрудники проводят процессуальные действия, а также устанавливают личность погибшего.