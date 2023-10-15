15 октября 2023
14 октября 2023
13 октября 2023

Пермячка из-за налогов и кредитов лишилась Porsche Macan

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль отправлен на спецстоянку Фото:

Судебные приставы арестовали у пермячки премиум-авто Porsche Macan. Как пояснили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, женщина задолжала по кредитам и налогам более 1,5 млн рублей.

«Судебные приставы арестовали немецкий кроссовер пермячки, не выплачивающей задолженность в размере более 1,5 млн рублей. 45-летняя местная жительница имеет крупные долги по налогам и кредитным платежам», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Должница пыталась скрыть машину от приставов, сняв с нее номера. Но это не помогло. Автомобиль нашли и определили по VIN-коду.

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Судебные приставы арестовали у пермячки премиум-авто Porsche Macan. Как пояснили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, женщина задолжала по кредитам и налогам более 1,5 млн рублей. «Судебные приставы арестовали немецкий кроссовер пермячки, не выплачивающей задолженность в размере более 1,5 млн рублей. 45-летняя местная жительница имеет крупные долги по налогам и кредитным платежам», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Должница пыталась скрыть машину от приставов, сняв с нее номера. Но это не помогло. Автомобиль нашли и определили по VIN-коду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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