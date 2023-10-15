Пермячка из-за налогов и кредитов лишилась Porsche Macan

Автомобиль отправлен на спецстоянку
Судебные приставы арестовали у пермячки премиум-авто Porsche Macan. Как пояснили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, женщина задолжала по кредитам и налогам более 1,5 млн рублей.
«Судебные приставы арестовали немецкий кроссовер пермячки, не выплачивающей задолженность в размере более 1,5 млн рублей. 45-летняя местная жительница имеет крупные долги по налогам и кредитным платежам», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
Должница пыталась скрыть машину от приставов, сняв с нее номера. Но это не помогло. Автомобиль нашли и определили по VIN-коду.
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