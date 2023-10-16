Пермяков зовут работать на мясокомбинате за зарплату в 300 тысяч рублей

Мясокомбинату требуются рабочие на производственную линию (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителям Пермского края предлагает работу вахтовым методом ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод». Предприятию, расположенному в Тверской области, требуются рабочие на производственную линию. Сотрудникам обещают платить почти 300 тысяч рублей за вахту в 90 смен.

«Работа жителям Пермского края от ООО „Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод“. Необходимо трудиться вахтовым методом жиловщиками-обвальщиками на производственной линии. Сроки вахты — от 30 до 90 рабочих смен. Ставка — от 3300 рублей за смену, таким образом зарплата за 90 смен составит 297 тысяч рублей», — сообщило предприятие в описании вакансии на сайте бесплатных объявлений.

В объявлении также уточняется, что сотрудникам предоставляют бесплатное жилье и частичную оплату питания. При трудоустройстве на вахту от 45 смен рабочим обещают компенсировать траты на проезд от их места жительства до Твери. Обязанности заключаются в ручной сортировке и обработке мяса и субпродуктов. Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод входит в состав ГК «Агропромкомплектация» и занимается производством продукции из мяса птицы и убойных животных. По данным сервиса контрагентов СБИС, выручка предприятия в 2022 году составила 16,9 млрд рублей, чистая прибыль — 59,8 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают работу вахтовым методом на объектах в Норильске, где предприятию, которое строит резервуары для промпроизводств, нужны рабочие. За вахту в 60 смен обещают платить до 300 тысяч рублей.