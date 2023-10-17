17 октября 2023

Роспотребнадзор подал в суд на пермский детсад из-за отсутствия штор

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский сад №348. Екатеринбург, детский сад, художественный класс, урок изо
Детсад обязан устранить и другие нарушения Фото:

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подало иск в суд на один из детсадов в Перми из-за санитарных нарушений. В частности, в учреждении не было штор и шкафов для верхней одежды для детей, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми.

«Суд решил: возложить на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение „Центр развития ребенка — Детский сад“, обязанность в срок устранить нарушения: обеспечить установку шкафов для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, зашторивание тканевыми шторами во всех спальных помещениях», — говорится в решении. Также детсад обязан обеспечить соблюдение норм площади — не менее 2,5 квадратных метров на ребенка и набирать в группы с ограниченными возможностями здоровья не более 15 детей.

Представители детсада в суде заявили, что не могут выполнить требования надзорного органа из-за недостатка финансирования, которое выделяет департамент образования города. Однако суд не нашел оснований для возложения обязанностей на департамент по выделению дополнительных средств на устранение нарушений.

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подало иск в суд на один из детсадов в Перми из-за санитарных нарушений. В частности, в учреждении не было штор и шкафов для верхней одежды для детей, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми. «Суд решил: возложить на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение „Центр развития ребенка — Детский сад“, обязанность в срок устранить нарушения: обеспечить установку шкафов для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, зашторивание тканевыми шторами во всех спальных помещениях», — говорится в решении. Также детсад обязан обеспечить соблюдение норм площади — не менее 2,5 квадратных метров на ребенка и набирать в группы с ограниченными возможностями здоровья не более 15 детей. Представители детсада в суде заявили, что не могут выполнить требования надзорного органа из-за недостатка финансирования, которое выделяет департамент образования города. Однако суд не нашел оснований для возложения обязанностей на департамент по выделению дополнительных средств на устранение нарушений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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