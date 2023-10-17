Роспотребнадзор подал в суд на пермский детсад из-за отсутствия штор

18 октября 2023 в 13:15 Размер текста - 17 +

Детсад обязан устранить и другие нарушения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подало иск в суд на один из детсадов в Перми из-за санитарных нарушений. В частности, в учреждении не было штор и шкафов для верхней одежды для детей, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми. «Суд решил: возложить на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение „Центр развития ребенка — Детский сад“, обязанность в срок устранить нарушения: обеспечить установку шкафов для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, зашторивание тканевыми шторами во всех спальных помещениях», — говорится в решении. Также детсад обязан обеспечить соблюдение норм площади — не менее 2,5 квадратных метров на ребенка и набирать в группы с ограниченными возможностями здоровья не более 15 детей. Представители детсада в суде заявили, что не могут выполнить требования надзорного органа из-за недостатка финансирования, которое выделяет департамент образования города. Однако суд не нашел оснований для возложения обязанностей на департамент по выделению дополнительных средств на устранение нарушений.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю подало иск в суд на один из детсадов в Перми из-за санитарных нарушений. В частности, в учреждении не было штор и шкафов для верхней одежды для детей, сообщается в решении на сайте Индустриального районного суда Перми. «Суд решил: возложить на муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение „Центр развития ребенка — Детский сад“, обязанность в срок устранить нарушения: обеспечить установку шкафов для верхней одежды детей с индивидуальными ячейками, зашторивание тканевыми шторами во всех спальных помещениях», — говорится в решении. Также детсад обязан обеспечить соблюдение норм площади — не менее 2,5 квадратных метров на ребенка и набирать в группы с ограниченными возможностями здоровья не более 15 детей. Представители детсада в суде заявили, что не могут выполнить требования надзорного органа из-за недостатка финансирования, которое выделяет департамент образования города. Однако суд не нашел оснований для возложения обязанностей на департамент по выделению дополнительных средств на устранение нарушений.