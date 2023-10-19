Свердловским бойцам СВО помогут вернуться в мирную жизнь

Участникам СВО помогут в фонде Путина Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Филиал фонда «Защитники Отечества» и министерство культуры Свердловской области заключили соглашение, которое предусматривает социализацию ветеранов СВО через культурно-досуговые мероприятия. Об этом URA.RU сообщили в президентском фонде.

«Одна из задач нашего фонда заключается в социализации ветеранов СВО. Мы активно привлекаем их к участию в общественных и патриотических проектах, в спорте. При вашей поддержке планируем приобщать к культурно-досуговой деятельности. Важно создать для бойцов, вернувшихся с СВО, комфортную атмосферу, скорейшее возвращение к мирной жизни», — цитирует слова руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Илдара Якупова.

Министерство культуры оказывает поддержку семьям участников СВО. «Подопечные фонда имеют возможность бесплатно или на льготных условиях посещать различные культурные мероприятия, концерты, постановки областных учреждений, экскурсии, музеи. Для детей регулярно организуют мастер-классы и праздники. В регионе обширная культурная сфера. Специалисты учреждений культуры смогут учесть все пожелания подопечных фонда», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что президентский фонд «Защитники Отечества» взял под опеку семью погибшего на спецоперации солдата Александра Частухина из Талицы (Свердловская область). В семье четверо ребятишек. Дети мечтали посетить Екатеринбургский театр кукол. Координаторы учреждения исполнили желание детей. А после культурной программы подготовили детям подарки.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года предложил создать государственный фонд «Защитники Отечества». Фонд оказывает содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, а также содействие в переобучении и трудоустройстве ветеранов.