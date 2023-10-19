Екатеринбургские отцы чаще матерей балуют детей деньгами

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, ребенок, младенец, папа, отцовство, отец, дети, лялька
В целом по Екатеринбургу каждый четвертый родитель поощряет ребенка за оценки и хорошие дела только устной похвалой Фото:

В Екатеринбурге за каждую полученную пятерку и четверку договориться о денежном поощрении детям проще с отцом, чем с матерью. Об этом корреспондент URA.RU узнал из опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Матери чуть чаще отцов мотивируют школьников вещами, о которых просит сам ребенок, либо ограничиваются только устной похвалой. Отцы щедрее на поездки, подарки, увеличенный тайминг на интернет и ТВ, а также на финансовую мотивацию», — говорится в исследовании. В целом по Екатеринбургу каждый четвертый родитель поощряет ребенка-школьника за оценки и хорошие дела только устной похвалой. Но 67% опрошенных родителей подкрепляют похвалу чем-либо.

Поездками в развлекательные места поощряют добрые дела детей 27%. Каждый пятый родитель дарит подарки, 14% балуют своих детей сладостями. Каждый девятый родитель мотивирует ребенка увеличением времени игры на приставке, телефоне или просмотром телевизора. Всего 7% никак не поощряют детей.

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В Екатеринбурге за каждую полученную пятерку и четверку договориться о денежном поощрении детям проще с отцом, чем с матерью. Об этом корреспондент URA.RU узнал из опроса, проведенного сервисом SuperJob. «Матери чуть чаще отцов мотивируют школьников вещами, о которых просит сам ребенок, либо ограничиваются только устной похвалой. Отцы щедрее на поездки, подарки, увеличенный тайминг на интернет и ТВ, а также на финансовую мотивацию», — говорится в исследовании. В целом по Екатеринбургу каждый четвертый родитель поощряет ребенка-школьника за оценки и хорошие дела только устной похвалой. Но 67% опрошенных родителей подкрепляют похвалу чем-либо. Поездками в развлекательные места поощряют добрые дела детей 27%. Каждый пятый родитель дарит подарки, 14% балуют своих детей сладостями. Каждый девятый родитель мотивирует ребенка увеличением времени игры на приставке, телефоне или просмотром телевизора. Всего 7% никак не поощряют детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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