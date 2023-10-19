19 октября 2023

Захарова высмеяла слова Байдена о помощи Украине как «разумной инвестиции»

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Выступление Владимира Путина на пленарной сессии ПМЭФ 2023. Санкт-Петербург, захарова мария
Захарова считает, что конфликты традиционно представляли для США «разумную инвестицию» Фото:

Для США конфликты традиционно представляли «разумную инвестицию». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявление президента США Джо Байдена о помощи Украине как «разумной инвестиции».

«Конфликты традиционно представляли для США „разумную инвестицию“. Раньше они называли это „борьбой за свободу и демократию“. Теперь оказывается, это просто расчет», — написала она в Telegram.

Ранее Байден в своем обращении к нации сообщил о позиции властей США по отношении к Израилю и Украине. Он заявил, что не США не прекратит поставки вооружения на Украину и продолжит помогать Израилю. При этом он заявил, что отправка оружия на Украину является «разумной инвестицией». Американский лидер считает, что эта инвестиция будет давать дивиденды для безопасности США на поколения вперед.

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Для США конфликты традиционно представляли «разумную инвестицию». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявление президента США Джо Байдена о помощи Украине как «разумной инвестиции». «Конфликты традиционно представляли для США „разумную инвестицию“. Раньше они называли это „борьбой за свободу и демократию“. Теперь оказывается, это просто расчет», — написала она в Telegram. Ранее Байден в своем обращении к нации сообщил о позиции властей США по отношении к Израилю и Украине. Он заявил, что не США не прекратит поставки вооружения на Украину и продолжит помогать Израилю. При этом он заявил, что отправка оружия на Украину является «разумной инвестицией». Американский лидер считает, что эта инвестиция будет давать дивиденды для безопасности США на поколения вперед.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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