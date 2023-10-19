Захарова высмеяла слова Байдена о помощи Украине как «разумной инвестиции»

20 октября 2023 в 06:13 Размер текста - 17 +

Захарова считает, что конфликты традиционно представляли для США «разумную инвестицию» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для США конфликты традиционно представляли «разумную инвестицию». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявление президента США Джо Байдена о помощи Украине как «разумной инвестиции». «Конфликты традиционно представляли для США „разумную инвестицию“. Раньше они называли это „борьбой за свободу и демократию“. Теперь оказывается, это просто расчет», — написала она в Telegram. Ранее Байден в своем обращении к нации сообщил о позиции властей США по отношении к Израилю и Украине. Он заявил, что не США не прекратит поставки вооружения на Украину и продолжит помогать Израилю. При этом он заявил, что отправка оружия на Украину является «разумной инвестицией». Американский лидер считает, что эта инвестиция будет давать дивиденды для безопасности США на поколения вперед.

Для США конфликты традиционно представляли «разумную инвестицию». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после заявление президента США Джо Байдена о помощи Украине как «разумной инвестиции». «Конфликты традиционно представляли для США „разумную инвестицию“. Раньше они называли это „борьбой за свободу и демократию“. Теперь оказывается, это просто расчет», — написала она в Telegram. Ранее Байден в своем обращении к нации сообщил о позиции властей США по отношении к Израилю и Украине. Он заявил, что не США не прекратит поставки вооружения на Украину и продолжит помогать Израилю. При этом он заявил, что отправка оружия на Украину является «разумной инвестицией». Американский лидер считает, что эта инвестиция будет давать дивиденды для безопасности США на поколения вперед.