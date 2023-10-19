Челябинский генерал СК доложит Бастрыкину о детсаде, где ребенка кормили помоями

20 октября 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Петру Решетникову поручено отчитаться о ходе проверке в детском саду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников доложит о проверке детского сада, в котором ребенка заставили есть хлеб из мусорного ведра. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщили 20 октября в пресс-службе СК РФ. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в одном из дошкольных учреждений в Челябинской области. Бастрыкин ждет от Решетникова доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. По результатам проверки должно быть принято процессуальное решение. В случае выявление правонарушений будет возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об инциденте сообщила мама ребенка. По ее словам, во время ужина дома он сообщил родителям, что в детском саду воспитательница заставила его есть хлеб из мусорного ведра. По словам директор дошкольного учреждения, сейчас идет проверка обстоятельств случившегося. Однако они не имеют права уволить воспитателя за такой поступок.

Руководитель следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников доложит о проверке детского сада, в котором ребенка заставили есть хлеб из мусорного ведра. Такое поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщили 20 октября в пресс-службе СК РФ. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в одном из дошкольных учреждений в Челябинской области. Бастрыкин ждет от Решетникова доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ. По результатам проверки должно быть принято процессуальное решение. В случае выявление правонарушений будет возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об инциденте сообщила мама ребенка. По ее словам, во время ужина дома он сообщил родителям, что в детском саду воспитательница заставила его есть хлеб из мусорного ведра. По словам директор дошкольного учреждения, сейчас идет проверка обстоятельств случившегося. Однако они не имеют права уволить воспитателя за такой поступок.