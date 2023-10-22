После падения лифта в пермской больнице проверка нашла нарушения еще в восьми

23 октября 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Все лифты в пермских больницах прошли проверку Фото: Алексей Андронов © URA.RU В больницах Пермского края прошла тотальная проверка лифтов. Ее поручил провести глава региона Дмитрий Махонин после ЧП в больнице Архангела Михаила, где кабина сорвалась вместе с пассажирами. По итогам инспекции в ряде медучреждений были обнаружены нарушения, рассказал губернатор. «Министр здравоохранения Анастасия Крутень доложила, что специалисты проверили 321 лифт в 63 медучреждениях региона. Серьезных нарушений требований безопасности нет. По итогам проверки в восьми медучреждениях отсутствовали заключенные договоры на ежегодное техосвидетельствование, в 13 — не заключены договоры страхования», — написал Махонин в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что утром 10 октября в больнице Архангела Михаила и всех святых упал лифт. В этот момент в нем находились 14 человек. Махонин сегодня подчеркнул, что оборудование было исправно, но люди нарушили правила эксплуатации. Сообщалось, что причиной ЧП мог стать перегруз. Расследование сейчас ведется руководством больницы и следственным комитетом.

В больницах Пермского края прошла тотальная проверка лифтов. Ее поручил провести глава региона Дмитрий Махонин после ЧП в больнице Архангела Михаила, где кабина сорвалась вместе с пассажирами. По итогам инспекции в ряде медучреждений были обнаружены нарушения, рассказал губернатор. «Министр здравоохранения Анастасия Крутень доложила, что специалисты проверили 321 лифт в 63 медучреждениях региона. Серьезных нарушений требований безопасности нет. По итогам проверки в восьми медучреждениях отсутствовали заключенные договоры на ежегодное техосвидетельствование, в 13 — не заключены договоры страхования», — написал Махонин в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что утром 10 октября в больнице Архангела Михаила и всех святых упал лифт. В этот момент в нем находились 14 человек. Махонин сегодня подчеркнул, что оборудование было исправно, но люди нарушили правила эксплуатации. Сообщалось, что причиной ЧП мог стать перегруз. Расследование сейчас ведется руководством больницы и следственным комитетом.