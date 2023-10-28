Студента МИЭТ арестовали за обложку студенческого билета

Студент Московского института электронной техники (МИЭТ) Даниил Войтович нанес на обложку своего студенческого билета бело-красно-белый флаг. Из-за схожести расцветки с запрещенной организацией Войтивича отправили под арест на пять суток.
«Суд установил, что эти цвета [бело-красно-белый] использует вооруженное формирование „Полк имени Кастуся Калиновского“, которое является филиалом легиона „Свобода России“ (запрещенная в России террористическая организация)», — передает РБК решение Зеленоградского районного суда Москвы. При этом такое сочетание цветов стало популярно в СНГ из-за другого события.
В 2020 году несогласные с переизбранием президента Белоруссии Александра Лукашенко стали активно использовать бело-красно-белый флаг. Оппозиция призывала к пересмотру результатов выборов. До референдума в 1995 году именно такие цвета были на белорусском флаге.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.