Студента МИЭТ арестовали за обложку студенческого билета

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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Даниила Войтовича отправили под арест на пять суток из-за студенческого билета Фото:

Студент Московского института электронной техники (МИЭТ) Даниил Войтович нанес на обложку своего студенческого билета бело-красно-белый флаг. Из-за схожести расцветки с запрещенной организацией Войтивича отправили под арест на пять суток.

«Суд установил, что эти цвета [бело-красно-белый] использует вооруженное формирование „Полк имени Кастуся Калиновского“, которое является филиалом легиона „Свобода России“ (запрещенная в России террористическая организация)», — передает РБК решение Зеленоградского районного суда Москвы. При этом такое сочетание цветов стало популярно в СНГ из-за другого события.

В 2020 году несогласные с переизбранием президента Белоруссии Александра Лукашенко стали активно использовать бело-красно-белый флаг. Оппозиция призывала к пересмотру результатов выборов. До референдума в 1995 году именно такие цвета были на белорусском флаге.

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Студент Московского института электронной техники (МИЭТ) Даниил Войтович нанес на обложку своего студенческого билета бело-красно-белый флаг. Из-за схожести расцветки с запрещенной организацией Войтивича отправили под арест на пять суток. «Суд установил, что эти цвета [бело-красно-белый] использует вооруженное формирование „Полк имени Кастуся Калиновского“, которое является филиалом легиона „Свобода России“ (запрещенная в России террористическая организация)», — передает РБК решение Зеленоградского районного суда Москвы. При этом такое сочетание цветов стало популярно в СНГ из-за другого события. В 2020 году несогласные с переизбранием президента Белоруссии Александра Лукашенко стали активно использовать бело-красно-белый флаг. Оппозиция призывала к пересмотру результатов выборов. До референдума в 1995 году именно такие цвета были на белорусском флаге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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