Студента МИЭТ арестовали за обложку студенческого билета 28 октября 2023 в 22:41 Размер текста - 17 + Даниила Войтовича отправили под арест на пять суток из-за студенческого билета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Студент Московского института электронной техники (МИЭТ) Даниил Войтович нанес на обложку своего студенческого билета бело-красно-белый флаг. Из-за схожести расцветки с запрещенной организацией Войтивича отправили под арест на пять суток. «Суд установил, что эти цвета [бело-красно-белый] использует вооруженное формирование „Полк имени Кастуся Калиновского“, которое является филиалом легиона „Свобода России“ (запрещенная в России террористическая организация)», — передает РБК решение Зеленоградского районного суда Москвы. При этом такое сочетание цветов стало популярно в СНГ из-за другого события. В 2020 году несогласные с переизбранием президента Белоруссии Александра Лукашенко стали активно использовать бело-красно-белый флаг. Оппозиция призывала к пересмотру результатов выборов. До референдума в 1995 году именно такие цвета были на белорусском флаге. Студент Московского института электронной техники (МИЭТ) Даниил Войтович нанес на обложку своего студенческого билета бело-красно-белый флаг. Из-за схожести расцветки с запрещенной организацией Войтивича отправили под арест на пять суток. «Суд установил, что эти цвета [бело-красно-белый] использует вооруженное формирование „Полк имени Кастуся Калиновского“, которое является филиалом легиона „Свобода России“ (запрещенная в России террористическая организация)», — передает РБК решение Зеленоградского районного суда Москвы. При этом такое сочетание цветов стало популярно в СНГ из-за другого события. В 2020 году несогласные с переизбранием президента Белоруссии Александра Лукашенко стали активно использовать бело-красно-белый флаг. Оппозиция призывала к пересмотру результатов выборов. До референдума в 1995 году именно такие цвета были на белорусском флаге. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям