Глава челябинского района устроил заплыв в ледяной воде. Видео

30 октября 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Глава Нагайбакского района Егор Тимофеев известен как поклонник здорового образа жизни Фото: Анна Майорова © URA.RU Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев в соцсетях выложил видео с купанием в холодную погоду. В ролике, выложенном 29 октября, Тимофеев заходит в водоем и плавает при явно отрицательной температуре воздуха. «И пускай уже не лето! Это фиолетово! Друзья! Проходим диспансеризацию, ставим прививки от гриппа, закаливаемся!» — такой подписью сопроводил жизнеутверждающий ролик глава района. Также Тимофеев пожелал зрителям здоровья и добавил к посту смайлик. О Тимофееве говорят, как о поклоннике здорового образа жизни. Также он известен тем, что заставил подчиненных отказаться от кнопочных телефонов.

Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев в соцсетях выложил видео с купанием в холодную погоду. В ролике, выложенном 29 октября, Тимофеев заходит в водоем и плавает при явно отрицательной температуре воздуха. «И пускай уже не лето! Это фиолетово! Друзья! Проходим диспансеризацию, ставим прививки от гриппа, закаливаемся!» — такой подписью сопроводил жизнеутверждающий ролик глава района. Также Тимофеев пожелал зрителям здоровья и добавил к посту смайлик. О Тимофееве говорят, как о поклоннике здорового образа жизни. Также он известен тем, что заставил подчиненных отказаться от кнопочных телефонов.