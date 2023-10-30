Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев в соцсетях выложил видео с купанием в холодную погоду. В ролике, выложенном 29 октября, Тимофеев заходит в водоем и плавает при явно отрицательной температуре воздуха.
«И пускай уже не лето! Это фиолетово! Друзья! Проходим диспансеризацию, ставим прививки от гриппа, закаливаемся!» — такой подписью сопроводил жизнеутверждающий ролик глава района.
Также Тимофеев пожелал зрителям здоровья и добавил к посту смайлик. О Тимофееве говорят, как о поклоннике здорового образа жизни. Также он известен тем, что заставил подчиненных отказаться от кнопочных телефонов.
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