Глава челябинского района устроил заплыв в ледяной воде. Видео

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Заплыв моржей. Екатеринбург, прорубь, зима, здоровый образ жизни, закаливание, зимний отдых, моржи
Глава Нагайбакского района Егор Тимофеев известен как поклонник здорового образа жизни Фото:

Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев в соцсетях выложил видео с купанием в холодную погоду. В ролике, выложенном 29 октября, Тимофеев заходит в водоем и плавает при явно отрицательной температуре воздуха.

«И пускай уже не лето! Это фиолетово! Друзья! Проходим диспансеризацию, ставим прививки от гриппа, закаливаемся!» — такой подписью сопроводил жизнеутверждающий ролик глава района.

Также Тимофеев пожелал зрителям здоровья и добавил к посту смайлик. О Тимофееве говорят, как о поклоннике здорового образа жизни. Также он известен тем, что заставил подчиненных отказаться от кнопочных телефонов.

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Глава Нагайбакского района Челябинской области Егор Тимофеев в соцсетях выложил видео с купанием в холодную погоду. В ролике, выложенном 29 октября, Тимофеев заходит в водоем и плавает при явно отрицательной температуре воздуха. «И пускай уже не лето! Это фиолетово! Друзья! Проходим диспансеризацию, ставим прививки от гриппа, закаливаемся!» — такой подписью сопроводил жизнеутверждающий ролик глава района. Также Тимофеев пожелал зрителям здоровья и добавил к посту смайлик. О Тимофееве говорят, как о поклоннике здорового образа жизни. Также он известен тем, что заставил подчиненных отказаться от кнопочных телефонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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