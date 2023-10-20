Глава челябинского района заставил подчиненных избавиться от кнопочных телефонов

Кнопочные телефоны не позволяют пользоваться современными инструментами управления и соцсетями Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Нагайбакского района (Челябинская область) Егор Тимофеев заставил сотрудников администрации избавиться от кнопочных сотовых телефонов и купить себе смартфоны, чтобы иметь доступ к интернету и мессенджерам. Об этом Тимофеев заявил 20 октября.

«Да, я потребовал завести современные средства коммуникации. Эффективность аппарата управления зависит от скорости обмена информацией. Например, есть такой инструмент, как рабочие группы, и, когда кто-то из сотрудников не имеет возможности пользоваться этим инструментом, процесс тормозится. Плюс общение с населением идет через социальные сети, и мы должны иметь возможность доводить до населения необходимую информацию», — пояснил Тимофеев в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Соответствующее распоряжение глава района дал чиновникам еще в июне, перейдя на муниципальную службу с поста топ-менеджера крупного агрохолдинга. По словам Тимофеева, в его требовании нет ничего экстраординарного. В обычной жизни муниципальные служащие могут пользоваться «хоть гусиными перьями», отметил он, но освоить компьютеры и нужные для работы в современных условиях гаджеты им придется.