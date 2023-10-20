Глава челябинского района заставил подчиненных избавиться от кнопочных телефонов

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Клипарт. Магнитогорск, нокиа, ретро, сотовые телефоны
Кнопочные телефоны не позволяют пользоваться современными инструментами управления и соцсетями Фото:

Глава Нагайбакского района (Челябинская область) Егор Тимофеев заставил сотрудников администрации избавиться от кнопочных сотовых телефонов и купить себе смартфоны, чтобы иметь доступ к интернету и мессенджерам. Об этом Тимофеев заявил 20 октября.

«Да, я потребовал завести современные средства коммуникации. Эффективность аппарата управления зависит от скорости обмена информацией. Например, есть такой инструмент, как рабочие группы, и, когда кто-то из сотрудников не имеет возможности пользоваться этим инструментом, процесс тормозится. Плюс общение с населением идет через социальные сети, и мы должны иметь возможность доводить до населения необходимую информацию», — пояснил Тимофеев в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».

Соответствующее распоряжение глава района дал чиновникам еще в июне, перейдя на муниципальную службу с поста топ-менеджера крупного агрохолдинга. По словам Тимофеева, в его требовании нет ничего экстраординарного. В обычной жизни муниципальные служащие могут пользоваться «хоть гусиными перьями», отметил он, но освоить компьютеры и нужные для работы в современных условиях гаджеты им придется.

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Глава Нагайбакского района (Челябинская область) Егор Тимофеев заставил сотрудников администрации избавиться от кнопочных сотовых телефонов и купить себе смартфоны, чтобы иметь доступ к интернету и мессенджерам. Об этом Тимофеев заявил 20 октября. «Да, я потребовал завести современные средства коммуникации. Эффективность аппарата управления зависит от скорости обмена информацией. Например, есть такой инструмент, как рабочие группы, и, когда кто-то из сотрудников не имеет возможности пользоваться этим инструментом, процесс тормозится. Плюс общение с населением идет через социальные сети, и мы должны иметь возможность доводить до населения необходимую информацию», — пояснил Тимофеев в ходе «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Соответствующее распоряжение глава района дал чиновникам еще в июне, перейдя на муниципальную службу с поста топ-менеджера крупного агрохолдинга. По словам Тимофеева, в его требовании нет ничего экстраординарного. В обычной жизни муниципальные служащие могут пользоваться «хоть гусиными перьями», отметил он, но освоить компьютеры и нужные для работы в современных условиях гаджеты им придется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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