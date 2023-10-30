Израильские танки перерезали ключевую дорогу в секторе Газа

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Израильские танки замечены на окраине Газы Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Танки Израиля перерезали ключевую дорогу между севером и югом сектора Газа. Об этом пишет Agence France-Press со ссылкой на очевидцев.

«Израильские танки замечены на окраине города Газа. Ключевая дорога перерезана», — сообщает AFP.

Израиль объявил о начале войны 7 октября. Сейчас в секторе Газа находятся несколько сотен заложников палестинского движения ХАМАС. Израильский посол в РФ Александр Бен-Цви называл уничтожение боевиков и спасение заложников ключевой целью армии. При этом Израиль отменял планируемую наземную операцию в секторе.

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Танки Израиля перерезали ключевую дорогу между севером и югом сектора Газа. Об этом пишет Agence France-Press со ссылкой на очевидцев. «Израильские танки замечены на окраине города Газа. Ключевая дорога перерезана», — сообщает AFP. Израиль объявил о начале войны 7 октября. Сейчас в секторе Газа находятся несколько сотен заложников палестинского движения ХАМАС. Израильский посол в РФ Александр Бен-Цви называл уничтожение боевиков и спасение заложников ключевой целью армии. При этом Израиль отменял планируемую наземную операцию в секторе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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