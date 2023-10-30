Израильские танки перерезали ключевую дорогу в секторе Газа

Израильские танки замечены на окраине Газы
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Танки Израиля перерезали ключевую дорогу между севером и югом сектора Газа. Об этом пишет Agence France-Press со ссылкой на очевидцев.
«Израильские танки замечены на окраине города Газа. Ключевая дорога перерезана», — сообщает AFP.
Израиль объявил о начале войны 7 октября. Сейчас в секторе Газа находятся несколько сотен заложников палестинского движения ХАМАС. Израильский посол в РФ Александр Бен-Цви называл уничтожение боевиков и спасение заложников ключевой целью армии. При этом Израиль отменял планируемую наземную операцию в секторе.
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