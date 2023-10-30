Муфтии РФ призвали жестко пресечь готовящиеся митинги на Кавказе

30 октября 2023 в 18:19 Размер текста - 17 +

Муфтият России призвал мусульман отказаться от митингов и провокаций на фоне протестов в Махачкале Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На фоне митинга в Дагестане в других регионах Северного Кавказа не исключаются несанкционированные митинги против приезда граждан Израиля. Духовное собрание мусульман России призывает единоверцев отказаться от участия в провокациях. Такое заявление сделал Муфтий Москвы и Центрального региона РФ Альбир Курганов на заседании духовных лидеров. На встрече была принята резолюция о недопустимости провокационных действий на территории РФ. Документ резолюции имеется в распоряжении URA.RU. «Мы категорически против преследования людей по национальному или религиозному признаку. Такие действия должны жестко пресекаться в соответствии с законом. Дальнейшие призывы к некому общекавказскому митингу в четверг могут трактоваться как призывы к насилию и действиям, разжигающим общенациональную рознь», — говорится в документе резолюции. Муфтий Москвы и Центрального региона призвал не нарушать российское законодательство. Он уверен, что такие действия, как и несанкционированные митинги в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, пренебрегают общественным порядком и имеют все признаки межнациональной и межрелигиозной розни. «Эти организованные извне и, очевидно, тщательно заранее спланированные противозаконные действия показывают, что нашлись те, кто в очередной раз попытался использовать чувства верующих в своих интересах. Поддаваясь на провокации и призывы к насилию, мы не только отдаляемся от учений нашей веры, но и нарушаем законы нашей страны», — заявил Альбир Курганов. Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин отметил, что подобные действия недопустимы как с точки зрения исламского права, так и действующего законодательства Российской Федерации. «С древних времен народы России мирно живут вместе. Межрелигиозное согласие всегда должно оставаться приоритетом, несмотря ни на какие внешние факторы влияния», — сказал он. 29 октября у аэропорта Махачкалы собрались сотни человек с требованием выгнать прибывающих израильтян. Несанкционированный митинг начался из-за прибывшего рейса авиакомпании Red Wings из Бен-Гуриона (Израиль). Порядка 70 человек были задержаны. Вся актуальная информация о протестах в аэропорту Махачкалы — в сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне митинга в Дагестане в других регионах Северного Кавказа не исключаются несанкционированные митинги против приезда граждан Израиля. Духовное собрание мусульман России призывает единоверцев отказаться от участия в провокациях. Такое заявление сделал Муфтий Москвы и Центрального региона РФ Альбир Курганов на заседании духовных лидеров. На встрече была принята резолюция о недопустимости провокационных действий на территории РФ. Документ резолюции имеется в распоряжении URA.RU. «Мы категорически против преследования людей по национальному или религиозному признаку. Такие действия должны жестко пресекаться в соответствии с законом. Дальнейшие призывы к некому общекавказскому митингу в четверг могут трактоваться как призывы к насилию и действиям, разжигающим общенациональную рознь», — говорится в документе резолюции. Муфтий Москвы и Центрального региона призвал не нарушать российское законодательство. Он уверен, что такие действия, как и несанкционированные митинги в Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии, пренебрегают общественным порядком и имеют все признаки межнациональной и межрелигиозной розни. «Эти организованные извне и, очевидно, тщательно заранее спланированные противозаконные действия показывают, что нашлись те, кто в очередной раз попытался использовать чувства верующих в своих интересах. Поддаваясь на провокации и призывы к насилию, мы не только отдаляемся от учений нашей веры, но и нарушаем законы нашей страны», — заявил Альбир Курганов. Председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддус Ашарин отметил, что подобные действия недопустимы как с точки зрения исламского права, так и действующего законодательства Российской Федерации. «С древних времен народы России мирно живут вместе. Межрелигиозное согласие всегда должно оставаться приоритетом, несмотря ни на какие внешние факторы влияния», — сказал он. 29 октября у аэропорта Махачкалы собрались сотни человек с требованием выгнать прибывающих израильтян. Несанкционированный митинг начался из-за прибывшего рейса авиакомпании Red Wings из Бен-Гуриона (Израиль). Порядка 70 человек были задержаны. Вся актуальная информация о протестах в аэропорту Махачкалы — в сюжете URA.RU.