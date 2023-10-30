Свердловский депутат Госдумы вмешался в дело школьников, сбитых экс-силовиком

Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских вмешался в дело подростков, которых сбил бывший сотрудник ГИБДД. Он привлек областную прокуратуру для контроля расследования.
«На дороге между Ревдой и Дегтярском водитель сбил трех подростков. Ранее мужчина трудился в ГИБДД, и семьи пострадавших беспокоились, что коллеги его прикроют. Задача следствия — развеять опасения родных несовершеннолетних. И контроль облпрокуратуры за расследованием резонансного ДТП не будет лишним», — написал Альшевских, отметив, что после его обращения расследование дела контролирует прокурор области Борис Крылов.
Резонансная авария произошла 8 июля на 22-м километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово. Водитель заснул за рулем и сбил трех несовершеннолетних на велосипедах. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. К расследованию также подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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