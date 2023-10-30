30 октября 2023

Свердловский депутат Госдумы вмешался в дело школьников, сбитых экс-силовиком

Альшевских привлек прокуратуру к делу сбитых свердловских подростков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, альшевских андрей
Альшевских считает, что силовики покрывают бывшего коллегу Фото:

Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских вмешался в дело подростков, которых сбил бывший сотрудник ГИБДД. Он привлек областную прокуратуру для контроля расследования.

«На дороге между Ревдой и Дегтярском водитель сбил трех подростков. Ранее мужчина трудился в ГИБДД, и семьи пострадавших беспокоились, что коллеги его прикроют. Задача следствия — развеять опасения родных несовершеннолетних. И контроль облпрокуратуры за расследованием резонансного ДТП не будет лишним», — написал Альшевских, отметив, что после его обращения расследование дела контролирует прокурор области Борис Крылов.

Резонансная авария произошла 8 июля на 22-м километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово. Водитель заснул за рулем и сбил трех несовершеннолетних на велосипедах. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. К расследованию также подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских вмешался в дело подростков, которых сбил бывший сотрудник ГИБДД. Он привлек областную прокуратуру для контроля расследования. «На дороге между Ревдой и Дегтярском водитель сбил трех подростков. Ранее мужчина трудился в ГИБДД, и семьи пострадавших беспокоились, что коллеги его прикроют. Задача следствия — развеять опасения родных несовершеннолетних. И контроль облпрокуратуры за расследованием резонансного ДТП не будет лишним», — написал Альшевских, отметив, что после его обращения расследование дела контролирует прокурор области Борис Крылов. Резонансная авария произошла 8 июля на 22-м километре автодороги Ревда — Дегтярск — Курганово. Водитель заснул за рулем и сбил трех несовершеннолетних на велосипедах. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. К расследованию также подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...