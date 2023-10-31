В Челябинске девочка ходила в частный детсад с микрофоном в банте

В Челябинске воспитатель частного детского сада обнаружила подслушивающее устройство в банте у одной из воспитанниц. Педагог уволился, а родителям пришлось забрать из садика обоих детей.
«Я поправляла бантики — и внутри одного что-то нажалось. Я не знала, что это было, потом руководство выяснило, что это прослушивающее устройство», — цитирует слова уволившейся воспитательницы сайт 74.ру.
По данным издания, у владелицы частного детского сада к родителям ранее претензий не было, оба ребенка посещали заведение регулярно, были причесанными и хорошо одетыми. Она отметила, что ведение скрытой записи является подсудным делом.
По словам родителей, они хотели выяснить, ругается ли их дочь матом. Воспитатель не захотела больше работать в таких нервных условиях и уволилась. С родителями руководство частного детсада разорвало договор.
Ранее челябинка обвинила воспитательницу детского сада в том, что она издевалась над ее шестилетним сыном. Женщина пыталась накормить его хлебом из мусорного ведра. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенной проверке данного детского сада.
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