В Челябинске девочка ходила в частный детсад с микрофоном в банте

01 ноября 2023 в 13:25 Размер текста - 17 +

Родители хотели выяснить, как разговаривает их дочь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске воспитатель частного детского сада обнаружила подслушивающее устройство в банте у одной из воспитанниц. Педагог уволился, а родителям пришлось забрать из садика обоих детей. «Я поправляла бантики — и внутри одного что-то нажалось. Я не знала, что это было, потом руководство выяснило, что это прослушивающее устройство», — цитирует слова уволившейся воспитательницы сайт 74.ру. По данным издания, у владелицы частного детского сада к родителям ранее претензий не было, оба ребенка посещали заведение регулярно, были причесанными и хорошо одетыми. Она отметила, что ведение скрытой записи является подсудным делом. По словам родителей, они хотели выяснить, ругается ли их дочь матом. Воспитатель не захотела больше работать в таких нервных условиях и уволилась. С родителями руководство частного детсада разорвало договор. Ранее челябинка обвинила воспитательницу детского сада в том, что она издевалась над ее шестилетним сыном. Женщина пыталась накормить его хлебом из мусорного ведра. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенной проверке данного детского сада.

В Челябинске воспитатель частного детского сада обнаружила подслушивающее устройство в банте у одной из воспитанниц. Педагог уволился, а родителям пришлось забрать из садика обоих детей. «Я поправляла бантики — и внутри одного что-то нажалось. Я не знала, что это было, потом руководство выяснило, что это прослушивающее устройство», — цитирует слова уволившейся воспитательницы сайт 74.ру. По данным издания, у владелицы частного детского сада к родителям ранее претензий не было, оба ребенка посещали заведение регулярно, были причесанными и хорошо одетыми. Она отметила, что ведение скрытой записи является подсудным делом. По словам родителей, они хотели выяснить, ругается ли их дочь матом. Воспитатель не захотела больше работать в таких нервных условиях и уволилась. С родителями руководство частного детсада разорвало договор. Ранее челябинка обвинила воспитательницу детского сада в том, что она издевалась над ее шестилетним сыном. Женщина пыталась накормить его хлебом из мусорного ведра. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенной проверке данного детского сада.