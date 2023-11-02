В Екатеринбурге появится спорткомплекс с парком и озером. Фото

02 ноября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Площадь застройки — 90 тысяч квадратных метров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге вдоль улицы Архангела Михаила появится современный спорткомплекс с парком и озером. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Русской медной компании (РМК). «На территории вдоль улицы Архангела Михаила на ВИЗе появится многофунциональный спорткомплекс из нескольких секций с подземным тиром, крупнейшим фитнес-клубом со SPA, парком и озером», — говорится в сообщении. Кроме этого, там будет первый на Урале крытый экстрим-парк, академия тенниса, реабилитационный центр для спортсменов, гостиница, магазины и автозаправка. Площадь застройки — 90 тысяч квадратных метров, еще 45 тысяч квадратных метров — площадь реконструируемой дороги. Спортивному кварталу дадут название «Архангел Михаил». Спорткомплекс будет рассчитан на 450 посетителей. Экстрим-парк появится в Екатеринбурге в 2024 году. Его площадь составит 22 тысячи квадратных метров. Фото: предоставлено РМК Фото: предоставлено РМК Фото: предоставлено РМК Фото: предоставлено РМК Фото: предоставлено РМК Фото: предоставлено РМК Фото: предоставлено РМК Фото: предоставлено РМК Фото: предоставлено РМК Фото: предоставлено РМК

В Екатеринбурге вдоль улицы Архангела Михаила появится современный спорткомплекс с парком и озером. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Русской медной компании (РМК). «На территории вдоль улицы Архангела Михаила на ВИЗе появится многофунциональный спорткомплекс из нескольких секций с подземным тиром, крупнейшим фитнес-клубом со SPA, парком и озером», — говорится в сообщении. Кроме этого, там будет первый на Урале крытый экстрим-парк, академия тенниса, реабилитационный центр для спортсменов, гостиница, магазины и автозаправка. Площадь застройки — 90 тысяч квадратных метров, еще 45 тысяч квадратных метров — площадь реконструируемой дороги. Спортивному кварталу дадут название «Архангел Михаил». Спорткомплекс будет рассчитан на 450 посетителей. Экстрим-парк появится в Екатеринбурге в 2024 году. Его площадь составит 22 тысячи квадратных метров.