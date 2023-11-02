В Екатеринбурге появится спорткомплекс с парком и озером. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Академии единоборств РМК. Екатеринбург, тренажерный зал, спортивный инвентарь
Площадь застройки — 90 тысяч квадратных метров (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вдоль улицы Архангела Михаила появится современный спорткомплекс с парком и озером. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Русской медной компании (РМК).

«На территории вдоль улицы Архангела Михаила на ВИЗе появится многофунциональный спорткомплекс из нескольких секций с подземным тиром, крупнейшим фитнес-клубом со SPA, парком и озером», — говорится в сообщении. Кроме этого, там будет первый на Урале крытый экстрим-парк, академия тенниса, реабилитационный центр для спортсменов, гостиница, магазины и автозаправка.

Площадь застройки — 90 тысяч квадратных метров, еще 45 тысяч квадратных метров — площадь реконструируемой дороги. Спортивному кварталу дадут название «Архангел Михаил». Спорткомплекс будет рассчитан на 450 посетителей. Экстрим-парк появится в Екатеринбурге в 2024 году. Его площадь составит 22 тысячи квадратных метров.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вдоль улицы Архангела Михаила появится современный спорткомплекс с парком и озером. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики Русской медной компании (РМК). «На территории вдоль улицы Архангела Михаила на ВИЗе появится многофунциональный спорткомплекс из нескольких секций с подземным тиром, крупнейшим фитнес-клубом со SPA, парком и озером», — говорится в сообщении. Кроме этого, там будет первый на Урале крытый экстрим-парк, академия тенниса, реабилитационный центр для спортсменов, гостиница, магазины и автозаправка. Площадь застройки — 90 тысяч квадратных метров, еще 45 тысяч квадратных метров — площадь реконструируемой дороги. Спортивному кварталу дадут название «Архангел Михаил». Спорткомплекс будет рассчитан на 450 посетителей. Экстрим-парк появится в Екатеринбурге в 2024 году. Его площадь составит 22 тысячи квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...