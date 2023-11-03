В Челябинске запустят новый маршрут автобуса до Чурилово

Новый маршрут автобуса соединит центр города с развивающимся микрорайоном Чурилово Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске с 4 ноября будет доступен новый маршрут автобуса, который соединит центральную часть города с микрорайоном Чурилово. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

«С 4 ноября запускаем новый автобусный маршрут по регулируемому тарифу, который будет следовать по улицам: 2-я Эльтонская, Трашутина, 1-я Эльтонская, Линейная, проспект Ленина, Свободы. Пять автобусов среднего класса будут ходить каждые 16-20 минут ежедневно», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В миндоре добавили, что первый рейс стартует от Квартала у озера в 05:50, а от вокзала в 06:30. Последний рейс будет отправляться от Квартала у озера в 21:06, а от вокзала в 21:46.

Ранее стало известно, что все маршрутки в Копейске будут заменены на автобусы, которые будут работать по регулируемым тарифам. Изменения начнутся с 1 января 2024 года.