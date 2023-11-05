Полсотни человек эвакуировались из горящего дома в Екатеринбурге

06 ноября 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

В тушении пожара приняли участие 11 сотрудников МЧС (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в девятиэтажном доме загорелась квартира. Во время пожара из здания эвакуировались 55 человек, шесть из которых дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 03:14 часа поступила информация о пожаре в квартире девятиэтажного дома на улице Волгоградская. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуированы 55 человек, в том числе шесть детей. Пострадавших нет», — сказано в сообщении. В тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Открытое горение ликвидировано в 03:41 часа, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:10 часов.

В Екатеринбурге в девятиэтажном доме загорелась квартира. Во время пожара из здания эвакуировались 55 человек, шесть из которых дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 03:14 часа поступила информация о пожаре в квартире девятиэтажного дома на улице Волгоградская. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуированы 55 человек, в том числе шесть детей. Пострадавших нет», — сказано в сообщении. В тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Открытое горение ликвидировано в 03:41 часа, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:10 часов.