05 ноября 2023
04 ноября 2023

Полсотни человек эвакуировались из горящего дома в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
В тушении пожара приняли участие 11 сотрудников МЧС (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге в девятиэтажном доме загорелась квартира. Во время пожара из здания эвакуировались 55 человек, шесть из которых дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 03:14 часа поступила информация о пожаре в квартире девятиэтажного дома на улице Волгоградская. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуированы 55 человек, в том числе шесть детей. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Открытое горение ликвидировано в 03:41 часа, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:10 часов.

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В Екатеринбурге в девятиэтажном доме загорелась квартира. Во время пожара из здания эвакуировались 55 человек, шесть из которых дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 03:14 часа поступила информация о пожаре в квартире девятиэтажного дома на улице Волгоградская. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуированы 55 человек, в том числе шесть детей. Пострадавших нет», — сказано в сообщении. В тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Открытое горение ликвидировано в 03:41 часа, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:10 часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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