Полсотни человек эвакуировались из горящего дома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в девятиэтажном доме загорелась квартира. Во время пожара из здания эвакуировались 55 человек, шесть из которых дети. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 03:14 часа поступила информация о пожаре в квартире девятиэтажного дома на улице Волгоградская. До прибытия пожарно-спасательных подразделений по лестничным маршам эвакуированы 55 человек, в том числе шесть детей. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.
В тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Открытое горение ликвидировано в 03:41 часа, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:10 часов.
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