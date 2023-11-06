06 ноября 2023
05 ноября 2023
04 ноября 2023

Пермские полицейские посоветовали родителям изучать соцсети детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Родители должны знать, чем занимаются дети в Сети, уверены полицейские Фото:

В Пермском крае полицейские принимают участие в школьных родительских собраниях. На одной из таких встреч в Чернушке они порекомендовали взрослым следить за поведением своих детей в социальных сетях.

«Полицейские рассказали о существовании различных экстремистских организаций и способах вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия. Порекомендовали родителям изучать поисковые запросы и социальные сети детей с целью недопущения вовлечения их в преступную деятельность», — рассказывается о встрече на сайте ГУ ИВД по Пермскому краю.

Также сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на то, что часто подростки становятся участниками различных мошеннических схем. Полицейские по итогу встречи попросили у собравшихся помощи для предупреждения преступлений в отношении подростков.

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В Пермском крае полицейские принимают участие в школьных родительских собраниях. На одной из таких встреч в Чернушке они порекомендовали взрослым следить за поведением своих детей в социальных сетях. «Полицейские рассказали о существовании различных экстремистских организаций и способах вовлечения несовершеннолетних в антиобщественные действия. Порекомендовали родителям изучать поисковые запросы и социальные сети детей с целью недопущения вовлечения их в преступную деятельность», — рассказывается о встрече на сайте ГУ ИВД по Пермскому краю. Также сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на то, что часто подростки становятся участниками различных мошеннических схем. Полицейские по итогу встречи попросили у собравшихся помощи для предупреждения преступлений в отношении подростков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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