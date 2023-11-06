06 ноября 2023
05 ноября 2023

Пермяков зовут голосовать за дизайнерский наряд для куклы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Арт - Пермь 2019. Пермь, кукла
Посмотреть на кукол можно в ТРЦ «iMALL Эспланада» Фото:

Пермяков приглашают выбрать лучшие платья для авторских кукол из галереи Musa Russa. Работы выставлены в ТРЦ «iMALL Эспланада». Пермские дизайнеры создали наряды для героинь произведений русских классиков: Татьяны Лариной, Анны Карениной и Маргариты. Оставить свой голос за понравившееся платье можно в группе Musa Russa в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем вас проголосовать за автора лучшей по вашему мнению работы. Пермские дизайнеры представили свое видение русской куклы. Каждая работа уникальна и вызывает восхищение», — рассказали организаторы проекта в группе Musa Russa в соцсети «ВКонтакте».

Они добавили, что на открытии выставки состоялся показ платьев, где модели дефилировали в копиях кукольных нарядов. Выставка кукол и голосование будет идти до 23 ноября. Победителей объявят на фестивале моды Eurasia Fashion 29 октября.

Пермские дизайнеры вдохновлялись образами героинь русских произведений
Пермские дизайнеры вдохновлялись образами героинь русских произведений
В показе приняли участие победительницы конкурсов красоты и другие известные пермские модели
В показе приняли участие победительницы конкурсов красоты и другие известные пермские модели

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Пермяков приглашают выбрать лучшие платья для авторских кукол из галереи Musa Russa. Работы выставлены в ТРЦ «iMALL Эспланада». Пермские дизайнеры создали наряды для героинь произведений русских классиков: Татьяны Лариной, Анны Карениной и Маргариты. Оставить свой голос за понравившееся платье можно в группе Musa Russa в соцсети «ВКонтакте». «Приглашаем вас проголосовать за автора лучшей по вашему мнению работы. Пермские дизайнеры представили свое видение русской куклы. Каждая работа уникальна и вызывает восхищение», — рассказали организаторы проекта в группе Musa Russa в соцсети «ВКонтакте». Они добавили, что на открытии выставки состоялся показ платьев, где модели дефилировали в копиях кукольных нарядов. Выставка кукол и голосование будет идти до 23 ноября. Победителей объявят на фестивале моды Eurasia Fashion 29 октября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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