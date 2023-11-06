Посмотреть на кукол можно в ТРЦ «iMALL Эспланада» Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Пермяков приглашают выбрать лучшие платья для авторских кукол из галереи Musa Russa. Работы выставлены в ТРЦ «iMALL Эспланада». Пермские дизайнеры создали наряды для героинь произведений русских классиков: Татьяны Лариной, Анны Карениной и Маргариты. Оставить свой голос за понравившееся платье можно в группе Musa Russa в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем вас проголосовать за автора лучшей по вашему мнению работы. Пермские дизайнеры представили свое видение русской куклы. Каждая работа уникальна и вызывает восхищение», — рассказали организаторы проекта в группе Musa Russa в соцсети «ВКонтакте».

Они добавили, что на открытии выставки состоялся показ платьев, где модели дефилировали в копиях кукольных нарядов. Выставка кукол и голосование будет идти до 23 ноября. Победителей объявят на фестивале моды Eurasia Fashion 29 октября.

Пермские дизайнеры вдохновлялись образами героинь русских произведений Фото со страницы Екатерины Мезенцевой в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/ekaterina_mezentseva_art