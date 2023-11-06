06 ноября 2023

Холдинг пермского миллиардера обжаловал решение суда, вставшего на сторону чиновников

«Сатурн-Р» оспорил решение об отказе в выдаче разрешения на стройку дома в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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«Сатурн-Р» пытается получить разрешение на строительство многоквартирного дома Фото:

В Семнадцатый арбитражный апелляционный суд поступила жалоба от строительно-монтажного управления пермского холдинга «Сатурн-Р». Застройщик, принадлежащий миллиардеру Александру Репину, оспаривает решение суда первой инстанции. Он встал на сторону регионального минимущества, которое отказалось выдавать холдингу разрешение на строительство дома на Соликамской улице.

«ООО «Строительно-монтажное управление №3 «Сатурн-Р». Апелляционная жалоба на решение первой инстанции», — сообщается в судебной картотеке. В документе уточняется, что жалоба пока не принята к производству.

Принадлежащий пермскому бизнесмену Александру Репину холдинг «Сатурн-Р» планировал возвести на Соликамской улице в Орджоникидзевском районе Перми многоквартирный жилой дом. Но в краевом минимущества отказались выдавать разрешение на строительство. В министерстве сослались на недоработки в проектной документации. Она, по мнению чиновников, не предусматривает беспрепятственных проездов для пожарной техники и условий для подключения к теплосетям. Застройщик оспорил это решение в Арбитражном суде Пермского края, который встал на сторону властей.

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В Семнадцатый арбитражный апелляционный суд поступила жалоба от строительно-монтажного управления пермского холдинга «Сатурн-Р». Застройщик, принадлежащий миллиардеру Александру Репину, оспаривает решение суда первой инстанции. Он встал на сторону регионального минимущества, которое отказалось выдавать холдингу разрешение на строительство дома на Соликамской улице. «ООО «Строительно-монтажное управление №3 «Сатурн-Р». Апелляционная жалоба на решение первой инстанции», — сообщается в судебной картотеке. В документе уточняется, что жалоба пока не принята к производству. Принадлежащий пермскому бизнесмену Александру Репину холдинг «Сатурн-Р» планировал возвести на Соликамской улице в Орджоникидзевском районе Перми многоквартирный жилой дом. Но в краевом минимущества отказались выдавать разрешение на строительство. В министерстве сослались на недоработки в проектной документации. Она, по мнению чиновников, не предусматривает беспрепятственных проездов для пожарной техники и условий для подключения к теплосетям. Застройщик оспорил это решение в Арбитражном суде Пермского края, который встал на сторону властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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