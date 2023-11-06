Холдинг пермского миллиардера обжаловал решение суда, вставшего на сторону чиновников

«Сатурн-Р» оспорил решение об отказе в выдаче разрешения на стройку дома в Перми

«Сатурн-Р» пытается получить разрешение на строительство многоквартирного дома Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Семнадцатый арбитражный апелляционный суд поступила жалоба от строительно-монтажного управления пермского холдинга «Сатурн-Р». Застройщик, принадлежащий миллиардеру Александру Репину, оспаривает решение суда первой инстанции. Он встал на сторону регионального минимущества, которое отказалось выдавать холдингу разрешение на строительство дома на Соликамской улице.

«ООО «Строительно-монтажное управление №3 «Сатурн-Р». Апелляционная жалоба на решение первой инстанции», — сообщается в судебной картотеке. В документе уточняется, что жалоба пока не принята к производству.

Принадлежащий пермскому бизнесмену Александру Репину холдинг «Сатурн-Р» планировал возвести на Соликамской улице в Орджоникидзевском районе Перми многоквартирный жилой дом. Но в краевом минимущества отказались выдавать разрешение на строительство. В министерстве сослались на недоработки в проектной документации. Она, по мнению чиновников, не предусматривает беспрепятственных проездов для пожарной техники и условий для подключения к теплосетям. Застройщик оспорил это решение в Арбитражном суде Пермского края, который встал на сторону властей.