В Екатеринбурге прошла премьера первого в 2023 году сериала в духе «Отчаянных домохозяек». Фото

В Екатеринбурге презентовали сериал «Однажды на Урале»

10 ноября 2023 в 08:20 Размер текста - 17 +

Сериал можно будет увидеть с 15 ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге презентовали мини-сериал о загородной жизни — это первая полноценная картина, которую сняли свердловские креативщики в 2023 году. Как признаются авторы, при создании они вдохновлялись сериалом «Отчаянные домохозяйки». На закрытом специальном показе в «Домне» побывал корреспондент URA.RU. На презентации были замечены девелоперы, нутрициологи, светские дамы, блогеры и журналисты. Все они собрались на премьере нового сериала «Однажды на Урале» от видеографа Лизы Август. Девушка представила свой взгляд на женскую дружбу и загородную жизнь, которая меняет людей. Съемки проходили в течение четырех августовских дней в элитном коттеджном поселке «Зеленые кварталы». «Я бы назвала этот проект „ураганом“, потому что, когда мне пришли и предложили съемки, я сначала отнеслась к этому достаточно просто. Но потом мне назвали сроки, и это звучало в лучших традициях „нужно сделать вчера“. Потом мне на стол попадает сценарий, у меня широко открываются глаза, и я понимаю, насколько объемную работу нужно проделать, чтобы было не стыдно. Но мы справились — три недели ушло на подготовку, четыре дня съемок, 20 дней на пост-продакшн», — призналась Лиза Август, которая дебютировала в роли режиссера. История рассказывает о четырех девушках, одна из которых живет за городом. Остальные приятельницы решили побывать в новом доме подруги, где на новоселье и происходит завязка конфликта. Съемки проходили не только в коттеджном поселке, но и возле ЖК Forum city, в ресторане Public, бассейне Sky Infinity Pool в БЦ «Высоцкий», кафе Lobby в «Тихвине», фотостудии ROSSO, Горном университете, районах Академический и Уралмаш. «Мы в „Моментах“ очень любим разные креативные проекты, которые создают наши ребята, и считаем, что местные таланты должны сиять не меньше, чем федеральные. Мы решили поддержать съемочную команду», — заявила PR-менеджер «Моментов» Анастасия Лещева. Оценить сериал можно на нескольких онлайн-площадках, в том числе серии будут доступны в telegram-канале « Уральская рублевка» с 15 ноября. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге презентовали мини-сериал о загородной жизни — это первая полноценная картина, которую сняли свердловские креативщики в 2023 году. Как признаются авторы, при создании они вдохновлялись сериалом «Отчаянные домохозяйки». На закрытом специальном показе в «Домне» побывал корреспондент URA.RU. На презентации были замечены девелоперы, нутрициологи, светские дамы, блогеры и журналисты. Все они собрались на премьере нового сериала «Однажды на Урале» от видеографа Лизы Август. Девушка представила свой взгляд на женскую дружбу и загородную жизнь, которая меняет людей. Съемки проходили в течение четырех августовских дней в элитном коттеджном поселке «Зеленые кварталы». «Я бы назвала этот проект „ураганом“, потому что, когда мне пришли и предложили съемки, я сначала отнеслась к этому достаточно просто. Но потом мне назвали сроки, и это звучало в лучших традициях „нужно сделать вчера“. Потом мне на стол попадает сценарий, у меня широко открываются глаза, и я понимаю, насколько объемную работу нужно проделать, чтобы было не стыдно. Но мы справились — три недели ушло на подготовку, четыре дня съемок, 20 дней на пост-продакшн», — призналась Лиза Август, которая дебютировала в роли режиссера. История рассказывает о четырех девушках, одна из которых живет за городом. Остальные приятельницы решили побывать в новом доме подруги, где на новоселье и происходит завязка конфликта. Съемки проходили не только в коттеджном поселке, но и возле ЖК Forum city, в ресторане Public, бассейне Sky Infinity Pool в БЦ «Высоцкий», кафе Lobby в «Тихвине», фотостудии ROSSO, Горном университете, районах Академический и Уралмаш. «Мы в „Моментах“ очень любим разные креативные проекты, которые создают наши ребята, и считаем, что местные таланты должны сиять не меньше, чем федеральные. Мы решили поддержать съемочную команду», — заявила PR-менеджер «Моментов» Анастасия Лещева. Оценить сериал можно на нескольких онлайн-площадках, в том числе серии будут доступны в telegram-канале «Уральская рублевка» с 15 ноября.