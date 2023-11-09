09 ноября 2023

В Копейске автомобиль разбился о дерево. Фото

В Копейске молодой человек врезался в дерево и погиб
© Служба новостей «URA.RU»
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Молодой водитель погиб, его пассажир находится в тяжелом состоянии Фото:

В Копейске (Челябинская область) в районе завода «Пластмасс» в ночь с 9 на 10 ноября «Лада» на полном ходу врезалась в дерево, погиб молодой парень. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе городского управления Госавтоинспекции.

«Ночью в Копейске, возле дома № 52 по проспекту Победы 20-летний водитель за рулем автомобилем ВАЗ-211340. При неустановленных обстоятельствах, он выехал за пределы проезжей части влево, с последующим наездом на дерево. ДТП произошло около 23:30», — сообщили в пресс-службе.

В результате аварии водитель скончался на месте. 20-летний пассажир отечественной легковушки госпитализирован в тяжелом состоянии.

Машину буквально размазало о дерево
Машину буквально размазало о дерево
Фото:
Машина ехала со стороны Челябинска, пересекла три встречных полосы и врезалась в дерево напротив заводоуправления завода «Пластмасс»
Машина ехала со стороны Челябинска, пересекла три встречных полосы и врезалась в дерево напротив заводоуправления завода «Пластмасс»
Фото:

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В Копейске (Челябинская область) в районе завода «Пластмасс» в ночь с 9 на 10 ноября «Лада» на полном ходу врезалась в дерево, погиб молодой парень. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе городского управления Госавтоинспекции. «Ночью в Копейске, возле дома № 52 по проспекту Победы 20-летний водитель за рулем автомобилем ВАЗ-211340. При неустановленных обстоятельствах, он выехал за пределы проезжей части влево, с последующим наездом на дерево. ДТП произошло около 23:30», — сообщили в пресс-службе. В результате аварии водитель скончался на месте. 20-летний пассажир отечественной легковушки госпитализирован в тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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