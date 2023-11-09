В Копейске (Челябинская область) в районе завода «Пластмасс» в ночь с 9 на 10 ноября «Лада» на полном ходу врезалась в дерево, погиб молодой парень. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе городского управления Госавтоинспекции.
«Ночью в Копейске, возле дома № 52 по проспекту Победы 20-летний водитель за рулем автомобилем ВАЗ-211340. При неустановленных обстоятельствах, он выехал за пределы проезжей части влево, с последующим наездом на дерево. ДТП произошло около 23:30», — сообщили в пресс-службе.
В результате аварии водитель скончался на месте. 20-летний пассажир отечественной легковушки госпитализирован в тяжелом состоянии.
Машину буквально размазало о дерево
Фото: Пресс-служба ГИБДД Копейска
Машина ехала со стороны Челябинска, пересекла три встречных полосы и врезалась в дерево напротив заводоуправления завода «Пластмасс»
В Копейске (Челябинская область) в районе завода «Пластмасс» в ночь с 9 на 10 ноября «Лада» на полном ходу врезалась в дерево, погиб молодой парень. Об этом 10 ноября сообщили в пресс-службе городского управления Госавтоинспекции. «Ночью в Копейске, возле дома № 52 по проспекту Победы 20-летний водитель за рулем автомобилем ВАЗ-211340. При неустановленных обстоятельствах, он выехал за пределы проезжей части влево, с последующим наездом на дерево. ДТП произошло около 23:30», — сообщили в пресс-службе. В результате аварии водитель скончался на месте. 20-летний пассажир отечественной легковушки госпитализирован в тяжелом состоянии.