В Копейске нашли труп двухлетней девочки

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в ночь на 10 ноября в одном из домов обнаружили труп двухлетней девочки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, сейчас устанавливаются причины смерти ребенка.
«Предварительно, на теле ребенка не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Оно было направлено на судмедэкспертизу. Вскрытие покажет причину смерти», — рассказал источник.
По данным URA.RU, девочка росла в неблагополучной семье. Мать ребенка выпивала. В ночь на 10 ноября она отлучилась из дома. Вернувшись, она обнаружила ребенка мертвым.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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