В Копейске нашли труп двухлетней девочки 10 ноября 2023 в 12:09 Размер текста - 17 + В данный момент точная причина смерти девочки неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в ночь на 10 ноября в одном из домов обнаружили труп двухлетней девочки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, сейчас устанавливаются причины смерти ребенка. «Предварительно, на теле ребенка не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Оно было направлено на судмедэкспертизу. Вскрытие покажет причину смерти», — рассказал источник. По данным URA.RU, девочка росла в неблагополучной семье. Мать ребенка выпивала. В ночь на 10 ноября она отлучилась из дома. Вернувшись, она обнаружила ребенка мертвым. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в ночь на 10 ноября в одном из домов обнаружили труп двухлетней девочки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, сейчас устанавливаются причины смерти ребенка. «Предварительно, на теле ребенка не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Оно было направлено на судмедэкспертизу. Вскрытие покажет причину смерти», — рассказал источник. По данным URA.RU, девочка росла в неблагополучной семье. Мать ребенка выпивала. В ночь на 10 ноября она отлучилась из дома. Вернувшись, она обнаружила ребенка мертвым. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям