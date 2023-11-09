09 ноября 2023

В Копейске нашли труп двухлетней девочки

© Служба новостей «URA.RU»
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В данный момент точная причина смерти девочки неизвестна Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в ночь на 10 ноября в одном из домов обнаружили труп двухлетней девочки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, сейчас устанавливаются причины смерти ребенка.

«Предварительно, на теле ребенка не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Оно было направлено на судмедэкспертизу. Вскрытие покажет причину смерти», — рассказал источник.

По данным URA.RU, девочка росла в неблагополучной семье. Мать ребенка выпивала. В ночь на 10 ноября она отлучилась из дома. Вернувшись, она обнаружила ребенка мертвым.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, в ночь на 10 ноября в одном из домов обнаружили труп двухлетней девочки. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, сейчас устанавливаются причины смерти ребенка. «Предварительно, на теле ребенка не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Оно было направлено на судмедэкспертизу. Вскрытие покажет причину смерти», — рассказал источник. По данным URA.RU, девочка росла в неблагополучной семье. Мать ребенка выпивала. В ночь на 10 ноября она отлучилась из дома. Вернувшись, она обнаружила ребенка мертвым. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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