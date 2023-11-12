12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Свердловской области девушка выпала из окна и осталась жива

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помошь
Девушку увезли на скорой, сообщили в соцсети Фото:

В Асбесте (Свердловская область) на улице Чапаева, 35 из окна верхнего этажа выпала девушка. Она осталась жива. Информация об этом появилась в соцсети.

«Увезли на скорой. Пока живая. Ноги полностью в шины забинтовали», — пишет Светлана в комментарии к посту в telegram-канале «Типичный Асбест».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

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В Асбесте (Свердловская область) на улице Чапаева, 35 из окна верхнего этажа выпала девушка. Она осталась жива. Информация об этом появилась в соцсети. «Увезли на скорой. Пока живая. Ноги полностью в шины забинтовали», — пишет Светлана в комментарии к посту в telegram-канале «Типичный Асбест». Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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