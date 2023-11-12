В Свердловской области девушка выпала из окна и осталась жива

Девушку увезли на скорой, сообщили в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Асбесте (Свердловская область) на улице Чапаева, 35 из окна верхнего этажа выпала девушка. Она осталась жива. Информация об этом появилась в соцсети.

«Увезли на скорой. Пока живая. Ноги полностью в шины забинтовали», — пишет Светлана в комментарии к посту в telegram-канале «Типичный Асбест».

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.