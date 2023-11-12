В Свердловской области девушка выпала из окна и осталась жива

Девушку увезли на скорой, сообщили в соцсети
В Асбесте (Свердловская область) на улице Чапаева, 35 из окна верхнего этажа выпала девушка. Она осталась жива. Информация об этом появилась в соцсети.
«Увезли на скорой. Пока живая. Ноги полностью в шины забинтовали», — пишет Светлана в комментарии к посту в telegram-канале «Типичный Асбест».
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
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