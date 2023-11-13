В свердловскую Общественную палату прошел экс-политик от ФСБ

Свободное место в свердловской Общественной палате занял экс-депутат Никитин

14 ноября 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Владимира Никитина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты свердловского заксобрания единогласно выбрали нового члена Общественной палаты. Место, освободившееся после перехода в гордуму Екатеринбурга Сергея Павленко, занял экс-политик Владимир Никитин, которого, по данным URA.RU, поддерживают сотрудники ФСБ. На место в общественной палате претендовали шесть человек. Двоих из них не допустили до участия в конкурсе. В частности, отказали представителю свердловского филиала президентского фонда «Защитники Отечества» Екатерине Ятновой. Фаворитами среди оставшихся считались 37-летний теолог Алексей Старостин и 75-летний экс-депутат заксобрания Владимир Никитин, которых, по данным URA.RU, поддерживают сотрудники ФСБ. В итоге специальная комиссия выбрала второго. А во вторник, на заседании, 14 ноября депутаты заксо единогласно утвердили его кандидатуру. Никитин находился в кресле депутата свердловского заксобрания с 1998 по 2021 годы. Последние десять лет работы возглавлял комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности. В кресло члена региональной общественной палаты его выдвинула Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, госслужбы и пенсионеров. Источники URA.RU сообщают, что на нем остановились из-за возраста и опыта руководящей работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты свердловского заксобрания единогласно выбрали нового члена Общественной палаты. Место, освободившееся после перехода в гордуму Екатеринбурга Сергея Павленко, занял экс-политик Владимир Никитин, которого, по данным URA.RU, поддерживают сотрудники ФСБ. На место в общественной палате претендовали шесть человек. Двоих из них не допустили до участия в конкурсе. В частности, отказали представителю свердловского филиала президентского фонда «Защитники Отечества» Екатерине Ятновой. Фаворитами среди оставшихся считались 37-летний теолог Алексей Старостин и 75-летний экс-депутат заксобрания Владимир Никитин, которых, по данным URA.RU, поддерживают сотрудники ФСБ. В итоге специальная комиссия выбрала второго. А во вторник, на заседании, 14 ноября депутаты заксо единогласно утвердили его кандидатуру. Никитин находился в кресле депутата свердловского заксобрания с 1998 по 2021 годы. Последние десять лет работы возглавлял комитет по вопросам законодательства и общественной безопасности. В кресло члена региональной общественной палаты его выдвинула Свердловская областная общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, госслужбы и пенсионеров. Источники URA.RU сообщают, что на нем остановились из-за возраста и опыта руководящей работы.