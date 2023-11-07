Президентский фонд не пропустили в свердловскую Общественную палату

07 ноября 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Фонд «Защитники Отечества» появился в июне 2023-го Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зампредседателя свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» (создан по инициативе президента РФ Владимира Путина) Ятнова не смогла попасть в областную Общественную палату. Она пыталась занять вакантное место, но получила отказ из-за особенностей регионального закона. «Я подала заявку на регистрацию в качестве кандидата на вакантное место в региональной Общественной палате (ОП). Но сделать этого не удалось: объяснили, что по областному закону об ОП, стать ее членом может выдвиженец организации, которая работает не менее трех лет», — сказала корреспонденту URA.RU замруководителя свердловского отделения фонда Екатерина Ятнова. Путин подписал указ о создании фонда, призванного поддерживать участников боевых действий на Украине и членов их семей, в июне 2023 года. По словам Ятновой, она планирует дожидаться наступления необходимого стажа и после этого вновь попытаться выдвинуться в ОП, если будет такая возможность. В фонде она отвечает за связи с общественностью и органами власти.

Зампредседателя свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» (создан по инициативе президента РФ Владимира Путина) Ятнова не смогла попасть в областную Общественную палату. Она пыталась занять вакантное место, но получила отказ из-за особенностей регионального закона. «Я подала заявку на регистрацию в качестве кандидата на вакантное место в региональной Общественной палате (ОП). Но сделать этого не удалось: объяснили, что по областному закону об ОП, стать ее членом может выдвиженец организации, которая работает не менее трех лет», — сказала корреспонденту URA.RU замруководителя свердловского отделения фонда Екатерина Ятнова. Путин подписал указ о создании фонда, призванного поддерживать участников боевых действий на Украине и членов их семей, в июне 2023 года. По словам Ятновой, она планирует дожидаться наступления необходимого стажа и после этого вновь попытаться выдвинуться в ОП, если будет такая возможность. В фонде она отвечает за связи с общественностью и органами власти.