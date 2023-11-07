Президентский фонд не пропустили в свердловскую Общественную палату

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Открытие фонда «Защитники Отечества». Челябинск , фонд защитники отечества
Фонд «Защитники Отечества» появился в июне 2023-го Фото:

Зампредседателя свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» (создан по инициативе президента РФ Владимира Путина) Ятнова не смогла попасть в областную Общественную палату. Она пыталась занять вакантное место, но получила отказ из-за особенностей регионального закона.

«Я подала заявку на регистрацию в качестве кандидата на вакантное место в региональной Общественной палате (ОП). Но сделать этого не удалось: объяснили, что по областному закону об ОП, стать ее членом может выдвиженец организации, которая работает не менее трех лет», — сказала корреспонденту URA.RU замруководителя свердловского отделения фонда Екатерина Ятнова.

Путин подписал указ о создании фонда, призванного поддерживать участников боевых действий на Украине и членов их семей, в июне 2023 года. По словам Ятновой, она планирует дожидаться наступления необходимого стажа и после этого вновь попытаться выдвинуться в ОП, если будет такая возможность. В фонде она отвечает за связи с общественностью и органами власти.

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Зампредседателя свердловского филиала фонда «Защитники Отечества» (создан по инициативе президента РФ Владимира Путина) Ятнова не смогла попасть в областную Общественную палату. Она пыталась занять вакантное место, но получила отказ из-за особенностей регионального закона. «Я подала заявку на регистрацию в качестве кандидата на вакантное место в региональной Общественной палате (ОП). Но сделать этого не удалось: объяснили, что по областному закону об ОП, стать ее членом может выдвиженец организации, которая работает не менее трех лет», — сказала корреспонденту URA.RU замруководителя свердловского отделения фонда Екатерина Ятнова. Путин подписал указ о создании фонда, призванного поддерживать участников боевых действий на Украине и членов их семей, в июне 2023 года. По словам Ятновой, она планирует дожидаться наступления необходимого стажа и после этого вновь попытаться выдвинуться в ОП, если будет такая возможность. В фонде она отвечает за связи с общественностью и органами власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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