Дорогу из Екатеринбурга в Курган закрыли в оба направления

Движение на участке Екатеринбург — Шадринск — Курган закрыли из-за аварии
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, трасса, дорога
На какой срок перекрыли дорогу — пока неизвестно Фото:

В Заречном на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись два грузовика, из-за чего инспекторам пришлось закрыть движение в обе стороны. Об этом сообщает областное ГИБДД

«На 60 км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган водитель грузовой автомашины Mercedes допустил выезд на полосу дороги встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной DAF в составе с прицепом», — рассказали в пресс-службе. Из-за этого движение перекрыли в обе стороны.

Также представители ГИБДД сообщили, что водитель Mercedes получил травмы различной степени тяжести. Ему оказывают помощь.

Ранее госавтоинспекторы ограничивали движение для грузовиков на трассе Пермь — Екатеринбург. Причиной стала непогода — снежные осадки, метель и ограниченная видимость.

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В Заречном на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись два грузовика, из-за чего инспекторам пришлось закрыть движение в обе стороны. Об этом сообщает областное ГИБДД «На 60 км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган водитель грузовой автомашины Mercedes допустил выезд на полосу дороги встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной DAF в составе с прицепом», — рассказали в пресс-службе. Из-за этого движение перекрыли в обе стороны. Также представители ГИБДД сообщили, что водитель Mercedes получил травмы различной степени тяжести. Ему оказывают помощь. Ранее госавтоинспекторы ограничивали движение для грузовиков на трассе Пермь — Екатеринбург. Причиной стала непогода — снежные осадки, метель и ограниченная видимость.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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