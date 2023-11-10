Дорогу из Екатеринбурга в Курган закрыли в оба направления

Движение на участке Екатеринбург — Шадринск — Курган закрыли из-за аварии

На какой срок перекрыли дорогу — пока неизвестно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Заречном на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган столкнулись два грузовика, из-за чего инспекторам пришлось закрыть движение в обе стороны. Об этом сообщает областное ГИБДД

«На 60 км автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган водитель грузовой автомашины Mercedes допустил выезд на полосу дороги встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной DAF в составе с прицепом», — рассказали в пресс-службе. Из-за этого движение перекрыли в обе стороны.

Также представители ГИБДД сообщили, что водитель Mercedes получил травмы различной степени тяжести. Ему оказывают помощь.

Ранее госавтоинспекторы ограничивали движение для грузовиков на трассе Пермь — Екатеринбург. Причиной стала непогода — снежные осадки, метель и ограниченная видимость.