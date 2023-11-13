13 ноября 2023

На выставку достижений «Россия» Пермский край привез кастрюли и ложки

© Служба новостей «URA.RU»
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Гремячинск и его окрестности. Пермский край, кастрюля, плита, готовка, кухня
Гости выставки раскупают лысьвенские кастрюли (архивное фото) Фото:

В Москве на масштабной выставке достижений «Россия» открылось торговое пространство. В универмаге площадью 800 кв. метров свою продукцию представили компании из всех регионов России. Пермский край, как рассказали в правительстве, продает ложки и кастрюли.

«По словам заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Черникова, в первые дни работы регион зафиксировал высокий спрос на кухонные принадлежности. Чаще всего гости выставки покупали лысьвенские кастрюльки небольшого размера и кружки с символикой Пермского края, а также блестящие нытвенские ложки», — сообщается на сайте правительства и губернатора Пермского края.

Также Прикамье показало первую в мире арт-игрушку, посвященную городу — это полигональный медведь от пермского художника Игоря Горячева. По его словам, медведи сделаны из ванили и расписаны пермскими художниками.

Ранее URA.RU рассказывало, что на выставке-форуме «Россия» Пермский край представил первого в мире серийного человекообразного робота, к которому выстроилась очередь. Губернатор Дмитрий Махонин, рассказывая о роботе, говорил, что Прикамье — «центр технологий и роботизации страны».

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В Москве на масштабной выставке достижений «Россия» открылось торговое пространство. В универмаге площадью 800 кв. метров свою продукцию представили компании из всех регионов России. Пермский край, как рассказали в правительстве, продает ложки и кастрюли. «По словам заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Черникова, в первые дни работы регион зафиксировал высокий спрос на кухонные принадлежности. Чаще всего гости выставки покупали лысьвенские кастрюльки небольшого размера и кружки с символикой Пермского края, а также блестящие нытвенские ложки», — сообщается на сайте правительства и губернатора Пермского края. Также Прикамье показало первую в мире арт-игрушку, посвященную городу — это полигональный медведь от пермского художника Игоря Горячева. По его словам, медведи сделаны из ванили и расписаны пермскими художниками. Ранее URA.RU рассказывало, что на выставке-форуме «Россия» Пермский край представил первого в мире серийного человекообразного робота, к которому выстроилась очередь. Губернатор Дмитрий Махонин, рассказывая о роботе, говорил, что Прикамье — «центр технологий и роботизации страны».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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