На выставку достижений «Россия» Пермский край привез кастрюли и ложки

14 ноября 2023 в 10:33 Размер текста - 17 +

Гости выставки раскупают лысьвенские кастрюли (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве на масштабной выставке достижений «Россия» открылось торговое пространство. В универмаге площадью 800 кв. метров свою продукцию представили компании из всех регионов России. Пермский край, как рассказали в правительстве, продает ложки и кастрюли. «По словам заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Черникова, в первые дни работы регион зафиксировал высокий спрос на кухонные принадлежности. Чаще всего гости выставки покупали лысьвенские кастрюльки небольшого размера и кружки с символикой Пермского края, а также блестящие нытвенские ложки», — сообщается на сайте правительства и губернатора Пермского края. Также Прикамье показало первую в мире арт-игрушку, посвященную городу — это полигональный медведь от пермского художника Игоря Горячева. По его словам, медведи сделаны из ванили и расписаны пермскими художниками. Ранее URA.RU рассказывало, что на выставке-форуме «Россия» Пермский край представил первого в мире серийного человекообразного робота, к которому выстроилась очередь. Губернатор Дмитрий Махонин, рассказывая о роботе, говорил, что Прикамье — «центр технологий и роботизации страны».

В Москве на масштабной выставке достижений «Россия» открылось торговое пространство. В универмаге площадью 800 кв. метров свою продукцию представили компании из всех регионов России. Пермский край, как рассказали в правительстве, продает ложки и кастрюли. «По словам заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Черникова, в первые дни работы регион зафиксировал высокий спрос на кухонные принадлежности. Чаще всего гости выставки покупали лысьвенские кастрюльки небольшого размера и кружки с символикой Пермского края, а также блестящие нытвенские ложки», — сообщается на сайте правительства и губернатора Пермского края. Также Прикамье показало первую в мире арт-игрушку, посвященную городу — это полигональный медведь от пермского художника Игоря Горячева. По его словам, медведи сделаны из ванили и расписаны пермскими художниками. Ранее URA.RU рассказывало, что на выставке-форуме «Россия» Пермский край представил первого в мире серийного человекообразного робота, к которому выстроилась очередь. Губернатор Дмитрий Махонин, рассказывая о роботе, говорил, что Прикамье — «центр технологий и роботизации страны».