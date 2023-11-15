Челябинская прокуратура накажет минздрав за бездействие

Прокуратура Уйского района отреагирует на бездействие минздрава Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Прокуратура Уйского района Челябинской области отреагирует на бездействие регионального минздрава из-за несвоевременной выдачи бесплатных лекарств жительнице села Уйское, страдающей острым лейкозом. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре региона.

«Проверка показала, что заявка на лекарства в минздрав области направлена еще в октябре. Будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Сама пациентка рассказала URA.RU, что с ней уже связались представители прокуратуры и минздрава региона. Последние заявили, что лекарство «Меркаптопурин» было отгружено накануне и будет доступно в медучреждении через несколько дней. По другому препарату в данный момент проводятся закупочные мероприятия. Кроме того, в ведомстве сослались на работу лечащего врача и областного аптечного склада.

«Для того, чтобы не остаться без лекарств, врач может составить заявку на несколько месяцев вперед. Перевозкой и доставкой медицинских препаратов занимается областной аптечный склад, на который, к сожалению, минздрав не имеет никакого влияния», — сообщили пациентке представители регионального минздрава.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Областного аптечного склада. Там ответили, что все лекарства, приобретенные минздравом для пациентов, на складе не задерживаются, и попросили официальный запрос для уточнения всех данных.

Ранее URA.RU сообщало, что жительнице села Уйское не выдают бесплатные лекарства против острого лейкоза. Инвалид первой группы Елена Л. уточнила, что регулярно приобретает жизненно-важные медикаменты для проведения химиотерапии за свой счет.