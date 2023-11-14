В Пермском крае осужденный решил отсудить у колонии сотни тысяч рублей

Сергей Перевощиков направил исковое заявление в Чусовской городской суд (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском красе осужденный Сергей Перевощиков, отбывающий наказание в ИК-37, обратился в суд из-за действий руководства исправительного учреждения. В исковом заявлении мужчина указал, что колония задолжала ему зарплату, а также должна возместить компенсацию за нарушение условий содержания. Исковые требования составляют 300 тысяч рублей, говорится в паблике «Реальная ОНК Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«В августе Перевощикова отправили работать на участок колонии-поселения, где он несколько дней выполнял работы по заливке и формированию фундамента, производстве угля, настройке и цилиндровка бревен. Также работал в котельной, хотя все время по разнарядке он числился на пилораме. За все это время оплаты труда не было», — утверждается в паблике «Реальная ОНК Пермского края»

Когда осужденный обратился с заявлением к руководству колонии, чтобы понять, почему ему не заплатили, то получил ответ, что колония «еще не считала нормы и планы по работам». На сайте Чусовского городского суда указано, что исковое заявление подано Перевощиковым 7 ноября. Дата судебного заседания пока не назначена.

URA.RU рассказывало, что осужденные в Прикамье нередко подают в суд на те исправительные учреждения, в которых они отбывают наказание. Так, ранее заключенному удалось через суд получить компенсацию от Минфина РФ в сумме 100 тысяч рублей за более строгие условия содержания в неволе. Другой осужденный взыскал в ФСИН РФ 150 тысяч рублей за несвоевременно оказанную ему медпомощь.