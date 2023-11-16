Бойцы на спецоперации поблагодарили пермяков за помощь под разрывы снарядов. Видео

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Военнослужащие записали видео с передовой в знак благодарности за доставленную им помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие, принимающие участие в спецоперации поблагодарили жителей Пермского края за оказанную им помощь. Бойцы получили автотехнику, тепловизионые прицелы, палатки и другие вещи. Участники спецоперации записали приветственное видео для пермяков, его разместило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» региональное отделение ОНФ. За кадром в момент записи слышны взрывы.

«Дорогие друзья, хотим еще раз вас поблагодарить за предоставленный нам автомобиль „Нива“, который неоднократно выручал нас, осуществлял подвоз боеприпасов, продуктов. Эвакуацию раненых. Ждите нас и мы вернемся с победой!», — сказал один из военнослужащих. «Хотим выразить благодарность за помощь в нашем нелегком деле волонтерам народного фронта в Пермском крае. Ваша поддержка очень важна для нас. Наше дело правое. Победа будет за нами!», — обратились к пермякам другие бойцы. Также один из участников СВО поблагодарил общественную организацию за предоставленные зимние палатки.

Летом из Пермского края в зону проведения спецоперации были отправлены 10 легкобронированных автомобилей «Нива». Осенью пермяки предоставили бойцам квадроцикл и больше 100 коробок с инструментом, генераторами, лекарствами и прочими вещами.

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Военнослужащие, принимающие участие в спецоперации поблагодарили жителей Пермского края за оказанную им помощь. Бойцы получили автотехнику, тепловизионые прицелы, палатки и другие вещи. Участники спецоперации записали приветственное видео для пермяков, его разместило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» региональное отделение ОНФ. За кадром в момент записи слышны взрывы. «Дорогие друзья, хотим еще раз вас поблагодарить за предоставленный нам автомобиль „Нива“, который неоднократно выручал нас, осуществлял подвоз боеприпасов, продуктов. Эвакуацию раненых. Ждите нас и мы вернемся с победой!», — сказал один из военнослужащих. «Хотим выразить благодарность за помощь в нашем нелегком деле волонтерам народного фронта в Пермском крае. Ваша поддержка очень важна для нас. Наше дело правое. Победа будет за нами!», — обратились к пермякам другие бойцы. Также один из участников СВО поблагодарил общественную организацию за предоставленные зимние палатки. Летом из Пермского края в зону проведения спецоперации были отправлены 10 легкобронированных автомобилей «Нива». Осенью пермяки предоставили бойцам квадроцикл и больше 100 коробок с инструментом, генераторами, лекарствами и прочими вещами.
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