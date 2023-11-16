16 ноября 2023

В Сургуте пассажиры из-за снегопада вынуждены выталкивать застрявшие автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, зима, водитель, авто, сугроб на дороге, автомобиль застрял
Снег из-за потепления стал скользким Фото:

В Сургуте пассажиры из-за снегопадов вынуждены выталкивать застрявшие автобусы, чтобы уехать. Об этом URA.RU рассказал один из жителей города на условиях анонимности.

«Из-за снегопада и теплой погоды на улицах скользкая каша. На шипованной резине еще можно проехать, но вот на липучке — нет. Пассажиры вынуждены выталкивать автобусы, которые не могут тронуться с места из-за снега. Колеса пробуксовывают. Вчера видел на железнодорожном вокзале, как люди выталкивали несколько автобусов», — сообщил собеседник агентства.

За разъяснениями URA.RU обратилось в городскую администрацию. Там сообщили, что уже занимаются решением этой проблемы. Последние несколько дней город засыпает снегом, и коммунальщики не успевают его убрать. Также чиновники поблагодари жителей города за взаимовыручку. «Обильный снегопад и последующее потепление — это те условия, в которых приходится работать и технике, и людям последние двое суток. В таких условиях не исключено, что автобус может застрять, а коммунальная техника не имеет возможности за короткое время очистить от снега все локации города. Хорошо, что сургутяне проявили взаимовыручку, за что им большое спасибо», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе за сутки выпала треть месячной нормы снега. На улицу выведено 90 процентов всей снегоуборочной техники.

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В Сургуте пассажиры из-за снегопадов вынуждены выталкивать застрявшие автобусы, чтобы уехать. Об этом URA.RU рассказал один из жителей города на условиях анонимности. «Из-за снегопада и теплой погоды на улицах скользкая каша. На шипованной резине еще можно проехать, но вот на липучке — нет. Пассажиры вынуждены выталкивать автобусы, которые не могут тронуться с места из-за снега. Колеса пробуксовывают. Вчера видел на железнодорожном вокзале, как люди выталкивали несколько автобусов», — сообщил собеседник агентства. За разъяснениями URA.RU обратилось в городскую администрацию. Там сообщили, что уже занимаются решением этой проблемы. Последние несколько дней город засыпает снегом, и коммунальщики не успевают его убрать. Также чиновники поблагодари жителей города за взаимовыручку. «Обильный снегопад и последующее потепление — это те условия, в которых приходится работать и технике, и людям последние двое суток. В таких условиях не исключено, что автобус может застрять, а коммунальная техника не имеет возможности за короткое время очистить от снега все локации города. Хорошо, что сургутяне проявили взаимовыручку, за что им большое спасибо», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в городе за сутки выпала треть месячной нормы снега. На улицу выведено 90 процентов всей снегоуборочной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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