В Сургуте пассажиры из-за снегопада вынуждены выталкивать застрявшие автобусы

17 ноября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Снег из-за потепления стал скользким Фото: Александр Константинов © URA.RU В Сургуте пассажиры из-за снегопадов вынуждены выталкивать застрявшие автобусы, чтобы уехать. Об этом URA.RU рассказал один из жителей города на условиях анонимности. «Из-за снегопада и теплой погоды на улицах скользкая каша. На шипованной резине еще можно проехать, но вот на липучке — нет. Пассажиры вынуждены выталкивать автобусы, которые не могут тронуться с места из-за снега. Колеса пробуксовывают. Вчера видел на железнодорожном вокзале, как люди выталкивали несколько автобусов», — сообщил собеседник агентства. За разъяснениями URA.RU обратилось в городскую администрацию. Там сообщили, что уже занимаются решением этой проблемы. Последние несколько дней город засыпает снегом, и коммунальщики не успевают его убрать. Также чиновники поблагодари жителей города за взаимовыручку. «Обильный снегопад и последующее потепление — это те условия, в которых приходится работать и технике, и людям последние двое суток. В таких условиях не исключено, что автобус может застрять, а коммунальная техника не имеет возможности за короткое время очистить от снега все локации города. Хорошо, что сургутяне проявили взаимовыручку, за что им большое спасибо», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в городе за сутки выпала треть месячной нормы снега. На улицу выведено 90 процентов всей снегоуборочной техники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте пассажиры из-за снегопадов вынуждены выталкивать застрявшие автобусы, чтобы уехать. Об этом URA.RU рассказал один из жителей города на условиях анонимности. «Из-за снегопада и теплой погоды на улицах скользкая каша. На шипованной резине еще можно проехать, но вот на липучке — нет. Пассажиры вынуждены выталкивать автобусы, которые не могут тронуться с места из-за снега. Колеса пробуксовывают. Вчера видел на железнодорожном вокзале, как люди выталкивали несколько автобусов», — сообщил собеседник агентства. За разъяснениями URA.RU обратилось в городскую администрацию. Там сообщили, что уже занимаются решением этой проблемы. Последние несколько дней город засыпает снегом, и коммунальщики не успевают его убрать. Также чиновники поблагодари жителей города за взаимовыручку. «Обильный снегопад и последующее потепление — это те условия, в которых приходится работать и технике, и людям последние двое суток. В таких условиях не исключено, что автобус может застрять, а коммунальная техника не имеет возможности за короткое время очистить от снега все локации города. Хорошо, что сургутяне проявили взаимовыручку, за что им большое спасибо», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в городе за сутки выпала треть месячной нормы снега. На улицу выведено 90 процентов всей снегоуборочной техники.