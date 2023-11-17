В ХМАО депутат-банкрот добровольно расстался с должностью вице-спикера

В Нефтеюганске депутат-банкрот расстался с должностью вице-спикера

На смену Александру Никитину, занимавшему должность зампреда, пришла Елена Власова Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

Депутат думы Нефтеюганска (ХМАО) и банкрот Александр Никитин подал в отставку с поста вице-спикера по собственному желанию. Вместо него эту должность будет занимать Елена Власова, сообщили в нефтеюганской думе.

«Дума города Нефтеюганска приняла решение №433-VII об избрании заместителем председателя городской Думы седьмого созыва Елену Власову, депутата по избирательному округу №5, в связи с отставкой по собственному желанию Александра Никитина», — говорится в опубликованном пресс-службой думы сообщении в группе «Дума города Нефтеюганска» в социальной сети «ВКонтакте».

В конце октября URA.RU писало о скандале с вице-спикером Никитиным, в который вмешалась губернатор ХМАО Наталья Комарова. Во время встречи с жителями города одна из присутствующих в зале женщин заявила, что Никитин три года не может занимать должность вице-спикера думы, так как является банкротом. Глава региона в ответ пообещала, что вопрос рассмотрит департамент государственной службы и противодействия коррупции. Перед этим спикер гордумы Марат Миннигулов заявил, что банкротство Никитина не противоречит законодательству, поскольку он не является депутатом на освобожденной основе.