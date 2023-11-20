В Челябинске фирмы без бухгалтерий вызвали спрос на внештатных сотрудников

За подсчетом финансов челябинский бизнес все чаще стал обращаться на аутсорс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске распространение практики фирм работать без собственных бухгалтеров увеличило спрос на этих специалистов вне штата. Как рассказали URA.RU в пресс-службе платформы «Авито Работа», потребность увеличилась на 62% за счет вакансий аутсорсинговых компаний.

«Спрос работодателей на бухгалтеров на челябинском рынке труда вырос на 56% за последние два года и на 62% за год. Сравнивали ноябрь с аналогичными периодами прошлых лет», — отметили в «Авито Работа».

Аналитики банка «Точка» связали рост с появлением на рынке все большего числа бухгалтерских компаний, которые оказывают услуги на аутсорсе. Впервые за последние пять лет количество регистраций таких фирм превзошло число ликвидированных. Превышение составило 35%.

«На рынке растет востребованность компаний, которые предоставляют бухуслуги. Мы это связываем с тем, что в целом увеличилось количество действующих предпринимателей, у которых в штате нет собственного бухгалтера и поэтому они передают эти задачи специалистам других компаний», — объяснил глава направления «Продукты для бухгалтерских компаний» в банке Дмитрий Почивалин.

Средние предлагаемые зарплаты выросли вслед за спросом. По данным сервиса «Авито Работа», в Челябинске в 2023 году средние доходы бухгалтера достигли 42,7 тысячи рублей, что на 31% выше 2021 года (32,4 тысячи). Также увеличились обороты компаний, оказывающих услуги ведения бухучета. В 2023 году, по данным «Точки», они в среднем составили 185 тысяч рублей в месяц, что на 17% выше уровня 2022 года (158 тысяч). Рост показателя обычно фиксируется в мае, июне, сентябре и декабре при сдаче квартальной и годовой отчетности.