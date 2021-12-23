Пермского экс-депутата высмеяли за эфир у Малахова. «Может, к экстрасенсам на ТНТ?»

23 декабря 2021 в 08:48 Размер текста - 17 +

Соликамцы обвинили Илью Кузьмина в том, что он опозорил их город на всю страну Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Жители Соликамска (Пермский край) обсуждают шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», героем которого стал осужденный за инсценировку покушения на собственное убийство экс-депутат заксобрания Илья Кузьмин. В группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Соликамск!» пост со ссылкой на программу собрал около 350 комментариев. Соликамцы пишут, что им стыдно за свой город. «Как всегда, наш город выставили посмешищем в масштабах страны. Видимо, больше ничем наш город не славен, кроме как авариями на калийных рудниках, тюрьмами и саморекламой местечковых депутатов. Хоть бы кто-то рассказал на федеральных каналах, что у нас богатейшая история. Куда интереснее ковыряться в чужом г…е», — пишет пользователь с ником Мартин Ковальски. Соликамцы отмечают, что им противно видеть свой город в такой программе: «Капец! Срамота одна! Позор!», «Не Соликамск, а Санта-Барбара», «Пришли за помощью, опозорились на всю страну. Идеальная семья. Хороший депутат», «Соликамск опять прославляют на всю страну». Кузьмину советуют обратиться в следующий раз в «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой или «Битву экстрасенсов» на ТНТ («Там точно все наружу выйдет»). Соликамцы удивляются, что на шоу не было никаких неудобных вопросов («Даже оружие мелкого калибра нанесло бы ему непоправимый вред»), смеются над жаргоном ведущего Андрея Малахова («Как будто месяц на „Белом лебеде“ бухал») и над самим Ильей Кузьминым. Несколько человек Кузьмина поддержали, но другие пользователи обвинили их в близких связях с экс-депутатом. Сам Илья Кузьмин сообщил URA.RU, что сообщения под постом не читал. «Мне неинтересно. Так пишут диванные критики, которые в жизни ничего не добились и у которых ничего в жизни не происходит», — заявил он. В феврале 2020 года бывший депутат краевого парламента от КПРФ Илья Кузьмин был осужден на три года исправительной колонии за покушение на самого себя, но уже в ноябре оказался на свободе. С приговором он не согласен. 15 декабря на шоу «Прямой эфир» Кузьмин обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять его дело под личный контроль. Также на шоу нашли якобы «настоящих» заказчиков покушения на экс-депутата. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Соликамска (Пермский край) обсуждают шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1», героем которого стал осужденный за инсценировку покушения на собственное убийство экс-депутат заксобрания Илья Кузьмин. В группе соцсети «ВКонтакте» «Подслушано Соликамск!» пост со ссылкой на программу собрал около 350 комментариев. Соликамцы пишут, что им стыдно за свой город. «Как всегда, наш город выставили посмешищем в масштабах страны. Видимо, больше ничем наш город не славен, кроме как авариями на калийных рудниках, тюрьмами и саморекламой местечковых депутатов. Хоть бы кто-то рассказал на федеральных каналах, что у нас богатейшая история. Куда интереснее ковыряться в чужом г…е», — пишет пользователь с ником Мартин Ковальски. Соликамцы отмечают, что им противно видеть свой город в такой программе: «Капец! Срамота одна! Позор!», «Не Соликамск, а Санта-Барбара», «Пришли за помощью, опозорились на всю страну. Идеальная семья. Хороший депутат», «Соликамск опять прославляют на всю страну». Кузьмину советуют обратиться в следующий раз в «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой или «Битву экстрасенсов» на ТНТ («Там точно все наружу выйдет»). Соликамцы удивляются, что на шоу не было никаких неудобных вопросов («Даже оружие мелкого калибра нанесло бы ему непоправимый вред»), смеются над жаргоном ведущего Андрея Малахова («Как будто месяц на „Белом лебеде“ бухал») и над самим Ильей Кузьминым. Несколько человек Кузьмина поддержали, но другие пользователи обвинили их в близких связях с экс-депутатом. Сам Илья Кузьмин сообщил URA.RU, что сообщения под постом не читал. «Мне неинтересно. Так пишут диванные критики, которые в жизни ничего не добились и у которых ничего в жизни не происходит», — заявил он. В феврале 2020 года бывший депутат краевого парламента от КПРФ Илья Кузьмин был осужден на три года исправительной колонии за покушение на самого себя, но уже в ноябре оказался на свободе. С приговором он не согласен. 15 декабря на шоу «Прямой эфир» Кузьмин обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой взять его дело под личный контроль. Также на шоу нашли якобы «настоящих» заказчиков покушения на экс-депутата.