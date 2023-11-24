Пермская актриса Инна Романова снялась в сериале «Букины» на ТНТ. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала.
«Романова сыграла роль в новом сериале на ТНТ. „Букины“ — это продолжение истории супругов Гены и Даши из Екатеринбурга», — пишет портал Progorod59 со ссылкой на ТНТ. Актриса пояснила, что в проекте ей досталась роль авантюристки.
«Отмечу, что пермский дух очень помогает играть таких характерных героинь. От съемок в „Букиных“ остались прекрасные впечатления», — заявила Романова.
Режиссером нового сериала является Сарик Андреасян. Первый сезон будет состоять из 10 серий с хронометражем в 24 минуты. К главным ролям вернулись актеры Виктор Логинов (отец), Наталья Бочкарева (мать), Дарья Сагалова (дочь) и Александр Якин (сын). В эфир сериал выйдет 18 декабря.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.