Актриса из Перми Инна Романова сыграла роль в новом сериале «Букины» на ТНТ. Фото

25 ноября 2023 в 09:26 Размер текста - 17 +

Сериал «Букины» является продолжением ситкома «Счастливы вместе» Фото: Илья Московец © URA.RU Пермская актриса Инна Романова снялась в сериале «Букины» на ТНТ. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала. «Романова сыграла роль в новом сериале на ТНТ. „Букины“ — это продолжение истории супругов Гены и Даши из Екатеринбурга», — пишет портал Progorod59 со ссылкой на ТНТ. Актриса пояснила, что в проекте ей досталась роль авантюристки. «Отмечу, что пермский дух очень помогает играть таких характерных героинь. От съемок в „Букиных“ остались прекрасные впечатления», — заявила Романова. Режиссером нового сериала является Сарик Андреасян. Первый сезон будет состоять из 10 серий с хронометражем в 24 минуты. К главным ролям вернулись актеры Виктор Логинов (отец), Наталья Бочкарева (мать), Дарья Сагалова (дочь) и Александр Якин (сын). В эфир сериал выйдет 18 декабря. Инна Романова уже снималась в сериалах «СашаТаня» и «СуперИвановы» Фото: страница VK Инны Романовой, https://vk.com/innromanova

Пермская актриса Инна Романова снялась в сериале «Букины» на ТНТ. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала. «Романова сыграла роль в новом сериале на ТНТ. „Букины“ — это продолжение истории супругов Гены и Даши из Екатеринбурга», — пишет портал Progorod59 со ссылкой на ТНТ. Актриса пояснила, что в проекте ей досталась роль авантюристки. «Отмечу, что пермский дух очень помогает играть таких характерных героинь. От съемок в „Букиных“ остались прекрасные впечатления», — заявила Романова. Режиссером нового сериала является Сарик Андреасян. Первый сезон будет состоять из 10 серий с хронометражем в 24 минуты. К главным ролям вернулись актеры Виктор Логинов (отец), Наталья Бочкарева (мать), Дарья Сагалова (дочь) и Александр Якин (сын). В эфир сериал выйдет 18 декабря.