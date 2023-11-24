24 ноября 2023

Актриса из Перми Инна Романова сыграла роль в новом сериале «Букины» на ТНТ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Съемки фильма "Вечная зима" с Александром Робаком. Магнитогорск, кинокамера
Сериал «Букины» является продолжением ситкома «Счастливы вместе» Фото:

Пермская актриса Инна Романова снялась в сериале «Букины» на ТНТ. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала.

«Романова сыграла роль в новом сериале на ТНТ. „Букины“ — это продолжение истории супругов Гены и Даши из Екатеринбурга», — пишет портал Progorod59 со ссылкой на ТНТ. Актриса пояснила, что в проекте ей досталась роль авантюристки.

«Отмечу, что пермский дух очень помогает играть таких характерных героинь. От съемок в „Букиных“ остались прекрасные впечатления», — заявила Романова.

Режиссером нового сериала является Сарик Андреасян. Первый сезон будет состоять из 10 серий с хронометражем в 24 минуты. К главным ролям вернулись актеры Виктор Логинов (отец), Наталья Бочкарева (мать), Дарья Сагалова (дочь) и Александр Якин (сын). В эфир сериал выйдет 18 декабря.

Инна Романова уже снималась в сериалах «СашаТаня» и «СуперИвановы»
Инна Романова уже снималась в сериалах «СашаТаня» и «СуперИвановы»
Фото:

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Пермская актриса Инна Романова снялась в сериале «Букины» на ТНТ. Об этом рассказали в пресс-службе телеканала. «Романова сыграла роль в новом сериале на ТНТ. „Букины“ — это продолжение истории супругов Гены и Даши из Екатеринбурга», — пишет портал Progorod59 со ссылкой на ТНТ. Актриса пояснила, что в проекте ей досталась роль авантюристки. «Отмечу, что пермский дух очень помогает играть таких характерных героинь. От съемок в „Букиных“ остались прекрасные впечатления», — заявила Романова. Режиссером нового сериала является Сарик Андреасян. Первый сезон будет состоять из 10 серий с хронометражем в 24 минуты. К главным ролям вернулись актеры Виктор Логинов (отец), Наталья Бочкарева (мать), Дарья Сагалова (дочь) и Александр Якин (сын). В эфир сериал выйдет 18 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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