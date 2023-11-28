В Пермском крае жители обвинили волонтеров в нежелании помогать контрактникам. Скрин

28 ноября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Центр помощи мобилизованным занимается сбором и отправкой помощи участникам СВО с декабря 2022 года (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Куеде (Пермский край) местные жительницы обвинили организаторов Центра помощи мобилизованным в нежелании помогать землякам, которые принимают участие в спецоперации. Женщины прокомментировали пост Ольги Ивановой в паблике «Подслушано Куеда» в соцсети «ВКонтакте». Иванова призвала куединцев более активно участвовать в сборе помощи для фронта. «Куединцы, давайте помогать нашим солдатам. У нас у всех есть мужья, сыновья, братья. И, если их не забрали на СВО, то им повезло. Значит, нужно помочь тем, кто ушел. Даже 50-100 рублей помогут нашим ребятам», — обратилась Иванова к землякам. В ответ одна из жительниц Анастасия Калинина обвинила местный Центр помощи мобилизованным в нежелании помогать тем, кто отправился в зону спецоперации добровольно, подписав контракт. «Ольга, помощь нужна не только мобилизованным, но и контрактникам! Поверьте, если бы фонд [Центр помощи мобилизованным помощи] в Куеде оказывал помощь и тем, кто ушел [на СВО] по контракту, то желающих помочь было бы больше […] Почему не объявляете сборы для остальных? Почему мы в одиночку должны искать, как доставить посылку своему родственнику, тем более если никогда с этим не сталкивались?» — написала Анастасия. Несколько жительниц заочно согласились с позицией Калининой. Они написали, что в вопросе оказания помощи участникам спецоперации не стоит делить их на мобилизованных и контрактников. Одна из инициаторов создания Центра помощи мобилизованным, депутат думы Куединского муниципального округа Татьяна Гараева пояснила URA.RU, что «грязь» в паблике развела пара жительниц. Ранее они обращались к общественникам, но те объяснили, что центр помогает всем участникам СВО, но в приоритете — мобилизованные. «Когда к нам обратилась одна из жительниц с просьбой передать автомобиль, мы ей ответили, что, поскольку заявок нет, мы его подготовим, отремонтируем, и скорее всего отдадим. Но пока его ремонтировали, поступило аж три заявки на автомобиль от мобилизованных. При этом мы предложили все, что можем дать. А мы плетем масксети, готовим сухие смеси для супов, браслеты выживания, сухие души, окопные свечи. Мы и контрактникам многим помогаем», — рассказала Гараева. Она добавила, что сейчас центр занимается подготовкой к проведению новогодних елок для детей участников СВО. На праздник будут приглашены все ребята, вне зависимости от того, в каком статусе их родитель воюет на фронте. Жительницы Куеды обвинили Центр помощи мобилизованным в нежелании помогать контрактникам Скрин с сайта «ВКонтакте», https://vk.com/ku_eda?ysclid=lpi0uait8t26532543 Подписчицы развернули бурную дискуссию по поводу поддержки участников СВО Скрин с сайта «ВКонтакте», https://vk.com/ku_eda?ysclid=lpi0uait8t26532543 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Куеде (Пермский край) местные жительницы обвинили организаторов Центра помощи мобилизованным в нежелании помогать землякам, которые принимают участие в спецоперации. Женщины прокомментировали пост Ольги Ивановой в паблике «Подслушано Куеда» в соцсети «ВКонтакте». Иванова призвала куединцев более активно участвовать в сборе помощи для фронта. «Куединцы, давайте помогать нашим солдатам. У нас у всех есть мужья, сыновья, братья. И, если их не забрали на СВО, то им повезло. Значит, нужно помочь тем, кто ушел. Даже 50-100 рублей помогут нашим ребятам», — обратилась Иванова к землякам. В ответ одна из жительниц Анастасия Калинина обвинила местный Центр помощи мобилизованным в нежелании помогать тем, кто отправился в зону спецоперации добровольно, подписав контракт. «Ольга, помощь нужна не только мобилизованным, но и контрактникам! Поверьте, если бы фонд [Центр помощи мобилизованным помощи] в Куеде оказывал помощь и тем, кто ушел [на СВО] по контракту, то желающих помочь было бы больше […] Почему не объявляете сборы для остальных? Почему мы в одиночку должны искать, как доставить посылку своему родственнику, тем более если никогда с этим не сталкивались?» — написала Анастасия. Несколько жительниц заочно согласились с позицией Калининой. Они написали, что в вопросе оказания помощи участникам спецоперации не стоит делить их на мобилизованных и контрактников. Одна из инициаторов создания Центра помощи мобилизованным, депутат думы Куединского муниципального округа Татьяна Гараева пояснила URA.RU, что «грязь» в паблике развела пара жительниц. Ранее они обращались к общественникам, но те объяснили, что центр помогает всем участникам СВО, но в приоритете — мобилизованные. «Когда к нам обратилась одна из жительниц с просьбой передать автомобиль, мы ей ответили, что, поскольку заявок нет, мы его подготовим, отремонтируем, и скорее всего отдадим. Но пока его ремонтировали, поступило аж три заявки на автомобиль от мобилизованных. При этом мы предложили все, что можем дать. А мы плетем масксети, готовим сухие смеси для супов, браслеты выживания, сухие души, окопные свечи. Мы и контрактникам многим помогаем», — рассказала Гараева. Она добавила, что сейчас центр занимается подготовкой к проведению новогодних елок для детей участников СВО. На праздник будут приглашены все ребята, вне зависимости от того, в каком статусе их родитель воюет на фронте.