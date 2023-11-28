Путин: Россия преградила путь тем, кто претендует на мировое господство

28 ноября 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что Россия сражается за свою свободу и свободу мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия стала тем государством, которое преградило путь претендентам на гегемонию. Страна продолжает сражаться за свободу всего мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». «Именно наша страна, русский мир, как ни раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность», — пояснил глава государства. Кроме того, выступая на Всемирном русском народном Соборе, Путин назвал, за что именно борется Россия. По его словам, помимо борьбы за собственную свободу, РФ «сражается за свободу всего мира». Ранее президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в развале мировой экономики. Он подчеркнул, что тот стресс, который она испытывает, вызван «непродуманной макроэкономической политикой» ряда западных государств.

Россия стала тем государством, которое преградило путь претендентам на гегемонию. Страна продолжает сражаться за свободу всего мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия 24». «Именно наша страна, русский мир, как ни раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность», — пояснил глава государства. Кроме того, выступая на Всемирном русском народном Соборе, Путин назвал, за что именно борется Россия. По его словам, помимо борьбы за собственную свободу, РФ «сражается за свободу всего мира». Ранее президент России Владимир Путин обвинил страны Запада в развале мировой экономики. Он подчеркнул, что тот стресс, который она испытывает, вызван «непродуманной макроэкономической политикой» ряда западных государств.