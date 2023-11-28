Пермяк провел тысячу тренировок для поддержки детей с тяжелыми болезнями

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Велосипедисты. Москва, велосепедист, велопргулка, велосепидисты
Пермский велосипедист участвует в благотворительном проекте Фото:

Пермский велосипедист-экстремал Григорий Болотов провел уже тысячу тренировок в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. Он добрался до Чили и готовится к соревнованиям по триатлону (включает в себя велогонку, плавание и бег — прим. URA.RU) в Патагонии. Информацию об этом опубликовали представители благотворительного «Фонда Дедморозим» в соцсети «ВКонтакте».

«Григорий Болотов из Перми, участвующий в экстремальном триатлоне Patagonman, достиг Чили и готовится к старту в Патагонии 3 декабря. Он провел тысячу тренировок, чтобы привлечь внимание к подопечным пермского фонда „Дедморозим“» — говорится в сообщении представителей фонда.

По данным благотворителей, Болотов находится в Сантьяго, где проводит велотренировки. Представители фонда подчеркнули, что он собирает средства в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. В ходе соревнований по триатлону в Патагонии спортсмену предстоит проплыть в холодной воде 3,8 км, проехать на велосипеде по горам 180 км, а затем пробежать трейл 42 километра.

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Пермский велосипедист-экстремал Григорий Болотов провел уже тысячу тренировок в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. Он добрался до Чили и готовится к соревнованиям по триатлону (включает в себя велогонку, плавание и бег — прим. URA.RU) в Патагонии. Информацию об этом опубликовали представители благотворительного «Фонда Дедморозим» в соцсети «ВКонтакте». «Григорий Болотов из Перми, участвующий в экстремальном триатлоне Patagonman, достиг Чили и готовится к старту в Патагонии 3 декабря. Он провел тысячу тренировок, чтобы привлечь внимание к подопечным пермского фонда „Дедморозим“» — говорится в сообщении представителей фонда. По данным благотворителей, Болотов находится в Сантьяго, где проводит велотренировки. Представители фонда подчеркнули, что он собирает средства в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. В ходе соревнований по триатлону в Патагонии спортсмену предстоит проплыть в холодной воде 3,8 км, проехать на велосипеде по горам 180 км, а затем пробежать трейл 42 километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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