Пермяк провел тысячу тренировок для поддержки детей с тяжелыми болезнями

28 ноября 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

Пермский велосипедист участвует в благотворительном проекте Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Пермский велосипедист-экстремал Григорий Болотов провел уже тысячу тренировок в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. Он добрался до Чили и готовится к соревнованиям по триатлону (включает в себя велогонку, плавание и бег — прим. URA.RU) в Патагонии. Информацию об этом опубликовали представители благотворительного «Фонда Дедморозим» в соцсети «ВКонтакте». «Григорий Болотов из Перми, участвующий в экстремальном триатлоне Patagonman, достиг Чили и готовится к старту в Патагонии 3 декабря. Он провел тысячу тренировок, чтобы привлечь внимание к подопечным пермского фонда „Дедморозим“» — говорится в сообщении представителей фонда. По данным благотворителей, Болотов находится в Сантьяго, где проводит велотренировки. Представители фонда подчеркнули, что он собирает средства в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. В ходе соревнований по триатлону в Патагонии спортсмену предстоит проплыть в холодной воде 3,8 км, проехать на велосипеде по горам 180 км, а затем пробежать трейл 42 километра.

Пермский велосипедист-экстремал Григорий Болотов провел уже тысячу тренировок в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. Он добрался до Чили и готовится к соревнованиям по триатлону (включает в себя велогонку, плавание и бег — прим. URA.RU) в Патагонии. Информацию об этом опубликовали представители благотворительного «Фонда Дедморозим» в соцсети «ВКонтакте». «Григорий Болотов из Перми, участвующий в экстремальном триатлоне Patagonman, достиг Чили и готовится к старту в Патагонии 3 декабря. Он провел тысячу тренировок, чтобы привлечь внимание к подопечным пермского фонда „Дедморозим“» — говорится в сообщении представителей фонда. По данным благотворителей, Болотов находится в Сантьяго, где проводит велотренировки. Представители фонда подчеркнули, что он собирает средства в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. В ходе соревнований по триатлону в Патагонии спортсмену предстоит проплыть в холодной воде 3,8 км, проехать на велосипеде по горам 180 км, а затем пробежать трейл 42 километра.