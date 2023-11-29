В Челябинске земли под застройку подорожали на 30%

Цены на коттеджи площадью более 100 квадратных метров, наоборот, снизились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в ноябре 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022-го, земельные участки выросли в цене на 30%. В то же время сами коттеджи подорожали на 15%. Об этом URA.RU рассказала президент Гильдии риелторов Южного Урала Наталья Шатрукова.

«В Челябинске в ноябре 2023-го земельные участки подорожали на 30%. При этом коттеджи поднялись в цене на 15%», — рассказала URA.RU Шатрукова.

Как следует из динамики цен на сайте о недвижимости Restate, на данный момент земельные участки в среднем стоят 190 тысяч 470 рублей за сотку. Средняя стоимость коттеджей составляет 5 млн 269 тысяч рублей. Дома площадью более 100 квадратных метров в 2023 году начали стремительно падать в цене из-за низкого спроса, а также по причине дисбаланса на рынке недвижимости.

В Челябинске сильнее всего выросли цены на земельные участки Инфографика: URA.RU