29 ноября 2023

В Челябинске участки под строительство коттеджей подорожали сильнее домов. Инфографика

В Челябинске земли под застройку подорожали на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачи челябинских ВИП на озере Увильды, которые требует снести прокуратура. Аргаяшский район, Челябинская область, зима, коттедж, дом в лесу
Цены на коттеджи площадью более 100 квадратных метров, наоборот, снизились Фото:

В Челябинске в ноябре 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022-го, земельные участки выросли в цене на 30%. В то же время сами коттеджи подорожали на 15%. Об этом URA.RU рассказала президент Гильдии риелторов Южного Урала Наталья Шатрукова.

«В Челябинске в ноябре 2023-го земельные участки подорожали на 30%. При этом коттеджи поднялись в цене на 15%», — рассказала URA.RU Шатрукова.

Как следует из динамики цен на сайте о недвижимости Restate, на данный момент земельные участки в среднем стоят 190 тысяч 470 рублей за сотку. Средняя стоимость коттеджей составляет 5 млн 269 тысяч рублей. Дома площадью более 100 квадратных метров в 2023 году начали стремительно падать в цене из-за низкого спроса, а также по причине дисбаланса на рынке недвижимости.

В Челябинске сильнее всего выросли цены на земельные участки
В Челябинске сильнее всего выросли цены на земельные участки
Стоимость коттеджей в 2022—2023 году поднялась на 15%
Стоимость коттеджей в 2022—2023 году поднялась на 15%

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В Челябинске в ноябре 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022-го, земельные участки выросли в цене на 30%. В то же время сами коттеджи подорожали на 15%. Об этом URA.RU рассказала президент Гильдии риелторов Южного Урала Наталья Шатрукова. «В Челябинске в ноябре 2023-го земельные участки подорожали на 30%. При этом коттеджи поднялись в цене на 15%», — рассказала URA.RU Шатрукова. Как следует из динамики цен на сайте о недвижимости Restate, на данный момент земельные участки в среднем стоят 190 тысяч 470 рублей за сотку. Средняя стоимость коттеджей составляет 5 млн 269 тысяч рублей. Дома площадью более 100 квадратных метров в 2023 году начали стремительно падать в цене из-за низкого спроса, а также по причине дисбаланса на рынке недвижимости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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