21 ноября 2023

Орешкин: Путин думает на 10 лет вперед, а не о президентских выборах

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Российский лидер ни одно решение не принимает «под выборы», заявил его помощник Орешкин Фото:

Президент России Владимир Путин ни одно решение не принимает «под выборы». Горизонт его планирования — это десятилетия вперед, заявил в интервью «Московским комсомольцем» помощник российского лидера Олег Орешкин.

«Мы все прекрасно знаем, что горизонт планирования президента Путина — это не три месяца, не год и даже не пять лет. Это десятилетия вперед, поколения. Задумайтесь, например, о том, как страна изменилась по сравнению с 2000 годом. Вспомните, например, о том, сколько тогда составляла средняя продолжительность жизни, каким был уровень автомобилизации населения, обеспеченности жильем, производства сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного экспорта», — цитирует Орешкина .

В конце прошлой недели пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что нынешний глава России будет участвовать в выборах президента страны в 2024 году. Песков отдельно подчеркнул, что у него нет сомнений в победе Путина на выборах.

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Президент России Владимир Путин ни одно решение не принимает «под выборы». Горизонт его планирования — это десятилетия вперед, заявил в интервью «Московским комсомольцем» помощник российского лидера Олег Орешкин. «Мы все прекрасно знаем, что горизонт планирования президента Путина — это не три месяца, не год и даже не пять лет. Это десятилетия вперед, поколения. Задумайтесь, например, о том, как страна изменилась по сравнению с 2000 годом. Вспомните, например, о том, сколько тогда составляла средняя продолжительность жизни, каким был уровень автомобилизации населения, обеспеченности жильем, производства сельскохозяйственной продукции, сельскохозяйственного экспорта», — цитирует Орешкина MК. В конце прошлой недели пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков выразил надежду, что нынешний глава России будет участвовать в выборах президента страны в 2024 году. Песков отдельно подчеркнул, что у него нет сомнений в победе Путина на выборах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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