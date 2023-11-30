В Перми жителям расселенного дома не платят компенсации

Жителей спустя пять месяце после сноса дома не могут из него выселить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям расселенного дома на улице Куйбышева, 143 в Перми не платят компенсации. Дом был признан аварийным, и его снесли пять месяцев назад, но горожане до сих пор не получили выплаты.

«Владельцы 26 комнат в снесенном доме на Куйбышева, 143 до сих пор не получили компенсации за свое жилье. Сейчас вопрос выплат решается в суде», — пишет 59.ru со ссылкой на администрацию города.

Уточняется, что жильцов 26 комнат формально до сих пор не расселили. По документам они являются собственниками помещений, поэтому компенсация им не полагается. Подробности судебных разбирательств не уточняются.

Ранее стало известно, что дом на улице Куйбышева, 143 был признан аварийным. Жильцов хотели расселить до конца 2022 года, но они продолжили там жить до марта 2023 года.