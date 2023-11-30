Ереван заявил о расширении сотрудничества с НАТО

30 ноября 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

НАТО и Армения намерены расширить сотрудничество Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и спецпредставитель генсекретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина обсудили вопросы сотрудничества между страной и альянсом. Встреча прошла в рамках заседания глав министерств иностранных дел ОБСЕ в Скопье. Об этом сообщил сам глава армянского дипведомства. «У меня была хорошая встреча со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьером Коломиной по поводу предпринимаемых шагов по расширению партнерства Армения — НАТО», — написал Арарат Мирзоян в соцсети X. Также глава МИД заявил о важности защиты границ и суверенитета каждого государства для стабильности в мире. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил выход его страны из ОДКБ, если Ереван признает организацию «недееспособной». Также глава «Европейского комитета по расширению альянса» Гюнтер Фелингер призывал Армению присоединиться к НАТО в начале сентября 2023 года. Однако в представительстве Североатлантического альянса заявили, что в данный момент членство Еревана в организации не рассматривается. Тем не менее в российском МИДе уверены, что глава армянского правительства сознательно готовил страну к развороту от РФ в пользу Запада.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и спецпредставитель генсекретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина обсудили вопросы сотрудничества между страной и альянсом. Встреча прошла в рамках заседания глав министерств иностранных дел ОБСЕ в Скопье. Об этом сообщил сам глава армянского дипведомства. «У меня была хорошая встреча со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьером Коломиной по поводу предпринимаемых шагов по расширению партнерства Армения — НАТО», — написал Арарат Мирзоян в соцсети X. Также глава МИД заявил о важности защиты границ и суверенитета каждого государства для стабильности в мире. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил выход его страны из ОДКБ, если Ереван признает организацию «недееспособной». Также глава «Европейского комитета по расширению альянса» Гюнтер Фелингер призывал Армению присоединиться к НАТО в начале сентября 2023 года. Однако в представительстве Североатлантического альянса заявили, что в данный момент членство Еревана в организации не рассматривается. Тем не менее в российском МИДе уверены, что глава армянского правительства сознательно готовил страну к развороту от РФ в пользу Запада.