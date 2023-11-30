Ереван заявил о расширении сотрудничества с НАТО

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Нато.вооружение. техника. stock, нато, флаг, nato, североатлантический альянс, stock
НАТО и Армения намерены расширить сотрудничество Фото:

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и спецпредставитель генсекретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина обсудили вопросы сотрудничества между страной и альянсом. Встреча прошла в рамках заседания глав министерств иностранных дел ОБСЕ в Скопье. Об этом сообщил сам глава армянского дипведомства.

«У меня была хорошая встреча со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьером Коломиной по поводу предпринимаемых шагов по расширению партнерства Армения — НАТО», — написал Арарат Мирзоян в соцсети X. Также глава МИД заявил о важности защиты границ и суверенитета каждого государства для стабильности в мире.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил выход его страны из ОДКБ, если Ереван признает организацию «недееспособной». Также глава «Европейского комитета по расширению альянса» Гюнтер Фелингер призывал Армению присоединиться к НАТО в начале сентября 2023 года.

Однако в представительстве Североатлантического альянса заявили, что в данный момент членство Еревана в организации не рассматривается. Тем не менее в российском МИДе уверены, что глава армянского правительства сознательно готовил страну к развороту от РФ в пользу Запада.

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Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и спецпредставитель генсекретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина обсудили вопросы сотрудничества между страной и альянсом. Встреча прошла в рамках заседания глав министерств иностранных дел ОБСЕ в Скопье. Об этом сообщил сам глава армянского дипведомства. «У меня была хорошая встреча со специальным представителем генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе Хавьером Коломиной по поводу предпринимаемых шагов по расширению партнерства Армения — НАТО», — написал Арарат Мирзоян в соцсети X. Также глава МИД заявил о важности защиты границ и суверенитета каждого государства для стабильности в мире. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил выход его страны из ОДКБ, если Ереван признает организацию «недееспособной». Также глава «Европейского комитета по расширению альянса» Гюнтер Фелингер призывал Армению присоединиться к НАТО в начале сентября 2023 года. Однако в представительстве Североатлантического альянса заявили, что в данный момент членство Еревана в организации не рассматривается. Тем не менее в российском МИДе уверены, что глава армянского правительства сознательно готовил страну к развороту от РФ в пользу Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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