На трассе М-5 в Челябинской области собралась пробка. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трасса М5 Дорога Челябинск, пробка, трасса м5
Заторы возникли из-за смешения трех факторов: пятничного потока, восстановления движения и ДТП Фото:

На трассе М-5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области 1 декабря образовалась пробка. Информацию о затрудненном движении URA.RU подтвердили в Упрдор «Южный Урал».

«Небольшие затруднения движения на участке М-5, в частности, заторы в направлении Чебаркуль-Миасс, были связаны с двумя авариями и восстановлением движения после снятия ограничений. Большой поток фур „наверстывает упущенное“», — сообщили URA.RU в Упрдоре.

Сейчас движение на участке рабочее. В управлении отметили, что на заторы в направлении Чебаркуль-Миасс повлияла также интенсивность движения. По пятницам поток водителей на трассе увеличивается из-за садоводов, любителей отдыха в горнозаводской зоне и приезжающих из Башкирии. Дорожных работ на трассе не производится.

В ГИБДД региона сообщили, что на момент обращения URA.RU, на участке нет ДТП и их последствий. Там уточнили, что произошедшие ранее аварии не имели серьезных последствий и пострадавших.

В горнозаводской зоне на трассе М-5 была пробка после снятия ограничений, двух ДТП и пятничного потока
В горнозаводской зоне на трассе М-5 была пробка после снятия ограничений, двух ДТП и пятничного потока

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М-5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области 1 декабря образовалась пробка. Информацию о затрудненном движении URA.RU подтвердили в Упрдор «Южный Урал». «Небольшие затруднения движения на участке М-5, в частности, заторы в направлении Чебаркуль-Миасс, были связаны с двумя авариями и восстановлением движения после снятия ограничений. Большой поток фур „наверстывает упущенное“», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Сейчас движение на участке рабочее. В управлении отметили, что на заторы в направлении Чебаркуль-Миасс повлияла также интенсивность движения. По пятницам поток водителей на трассе увеличивается из-за садоводов, любителей отдыха в горнозаводской зоне и приезжающих из Башкирии. Дорожных работ на трассе не производится. В ГИБДД региона сообщили, что на момент обращения URA.RU, на участке нет ДТП и их последствий. Там уточнили, что произошедшие ранее аварии не имели серьезных последствий и пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...