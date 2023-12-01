На трассе М-5 в Челябинской области собралась пробка. Фото, видео

01 декабря 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

Заторы возникли из-за смешения трех факторов: пятничного потока, восстановления движения и ДТП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М-5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области 1 декабря образовалась пробка. Информацию о затрудненном движении URA.RU подтвердили в Упрдор «Южный Урал». «Небольшие затруднения движения на участке М-5, в частности, заторы в направлении Чебаркуль-Миасс, были связаны с двумя авариями и восстановлением движения после снятия ограничений. Большой поток фур „наверстывает упущенное“», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Сейчас движение на участке рабочее. В управлении отметили, что на заторы в направлении Чебаркуль-Миасс повлияла также интенсивность движения. По пятницам поток водителей на трассе увеличивается из-за садоводов, любителей отдыха в горнозаводской зоне и приезжающих из Башкирии. Дорожных работ на трассе не производится. В ГИБДД региона сообщили, что на момент обращения URA.RU, на участке нет ДТП и их последствий. Там уточнили, что произошедшие ранее аварии не имели серьезных последствий и пострадавших. В горнозаводской зоне на трассе М-5 была пробка после снятия ограничений, двух ДТП и пятничного потока фото: пресс-служба Упрдор «Южный Урал»

На трассе М-5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области 1 декабря образовалась пробка. Информацию о затрудненном движении URA.RU подтвердили в Упрдор «Южный Урал». «Небольшие затруднения движения на участке М-5, в частности, заторы в направлении Чебаркуль-Миасс, были связаны с двумя авариями и восстановлением движения после снятия ограничений. Большой поток фур „наверстывает упущенное“», — сообщили URA.RU в Упрдоре. Сейчас движение на участке рабочее. В управлении отметили, что на заторы в направлении Чебаркуль-Миасс повлияла также интенсивность движения. По пятницам поток водителей на трассе увеличивается из-за садоводов, любителей отдыха в горнозаводской зоне и приезжающих из Башкирии. Дорожных работ на трассе не производится. В ГИБДД региона сообщили, что на момент обращения URA.RU, на участке нет ДТП и их последствий. Там уточнили, что произошедшие ранее аварии не имели серьезных последствий и пострадавших.