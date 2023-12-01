На трассе М-5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области 1 декабря образовалась пробка. Информацию о затрудненном движении URA.RU подтвердили в Упрдор «Южный Урал».
«Небольшие затруднения движения на участке М-5, в частности, заторы в направлении Чебаркуль-Миасс, были связаны с двумя авариями и восстановлением движения после снятия ограничений. Большой поток фур „наверстывает упущенное“», — сообщили URA.RU в Упрдоре.
Сейчас движение на участке рабочее. В управлении отметили, что на заторы в направлении Чебаркуль-Миасс повлияла также интенсивность движения. По пятницам поток водителей на трассе увеличивается из-за садоводов, любителей отдыха в горнозаводской зоне и приезжающих из Башкирии. Дорожных работ на трассе не производится.
В ГИБДД региона сообщили, что на момент обращения URA.RU, на участке нет ДТП и их последствий. Там уточнили, что произошедшие ранее аварии не имели серьезных последствий и пострадавших.
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