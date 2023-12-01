Уголовное дело экс-директора порта «Пермь» вернули в прокуратуру

Дзержинский райсуд вернул в прокуратуру уголовное дело экс-директора порта «Пермь» Марека Кинцла. Ему вменяют растрату имущества организации на сумму более одного миллиарда рублей.
«Дело Кинцла возвращено в прокуратуру. По мнению судьи Наталии Старковой, обвинительное заключение противоречит обстоятельствам уголовного дела», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Также суд считает, что действия Кинцла можно переквалифицировать на более тяжкую статью — совершение растраты в составе организованной группы.
По данным следствия, Кинцл дал незаконное указание переоформить активы компании на другие юридические лица, в том числе, зарубежные. Это произошло в 2009—2012 годах. Кинцл полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.
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