Уголовное дело экс-директора порта «Пермь» вернули в прокуратуру

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, микрофон, судебное заседание, уголовноге дело, том уголовного дела
Суд не стал рассматривать уголовное дело Марека Кинцла Фото:

Дзержинский райсуд вернул в прокуратуру уголовное дело экс-директора порта «Пермь» Марека Кинцла. Ему вменяют растрату имущества организации на сумму более одного миллиарда рублей.

«Дело Кинцла возвращено в прокуратуру. По мнению судьи Наталии Старковой, обвинительное заключение противоречит обстоятельствам уголовного дела», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Также суд считает, что действия Кинцла можно переквалифицировать на более тяжкую статью — совершение растраты в составе организованной группы.

По данным следствия, Кинцл дал незаконное указание переоформить активы компании на другие юридические лица, в том числе, зарубежные. Это произошло в 2009—2012 годах. Кинцл полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.

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Дзержинский райсуд вернул в прокуратуру уголовное дело экс-директора порта «Пермь» Марека Кинцла. Ему вменяют растрату имущества организации на сумму более одного миллиарда рублей. «Дело Кинцла возвращено в прокуратуру. По мнению судьи Наталии Старковой, обвинительное заключение противоречит обстоятельствам уголовного дела», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Также суд считает, что действия Кинцла можно переквалифицировать на более тяжкую статью — совершение растраты в составе организованной группы. По данным следствия, Кинцл дал незаконное указание переоформить активы компании на другие юридические лица, в том числе, зарубежные. Это произошло в 2009—2012 годах. Кинцл полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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