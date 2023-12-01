Уголовное дело экс-директора порта «Пермь» вернули в прокуратуру

01 декабря 2023 в 17:17 Размер текста - 17 +

Суд не стал рассматривать уголовное дело Марека Кинцла Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дзержинский райсуд вернул в прокуратуру уголовное дело экс-директора порта «Пермь» Марека Кинцла. Ему вменяют растрату имущества организации на сумму более одного миллиарда рублей. «Дело Кинцла возвращено в прокуратуру. По мнению судьи Наталии Старковой, обвинительное заключение противоречит обстоятельствам уголовного дела», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Также суд считает, что действия Кинцла можно переквалифицировать на более тяжкую статью — совершение растраты в составе организованной группы. По данным следствия, Кинцл дал незаконное указание переоформить активы компании на другие юридические лица, в том числе, зарубежные. Это произошло в 2009—2012 годах. Кинцл полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.

Дзержинский райсуд вернул в прокуратуру уголовное дело экс-директора порта «Пермь» Марека Кинцла. Ему вменяют растрату имущества организации на сумму более одного миллиарда рублей. «Дело Кинцла возвращено в прокуратуру. По мнению судьи Наталии Старковой, обвинительное заключение противоречит обстоятельствам уголовного дела», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Также суд считает, что действия Кинцла можно переквалифицировать на более тяжкую статью — совершение растраты в составе организованной группы. По данным следствия, Кинцл дал незаконное указание переоформить активы компании на другие юридические лица, в том числе, зарубежные. Это произошло в 2009—2012 годах. Кинцл полностью признал вину и заключил досудебное соглашение.