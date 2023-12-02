Жители Перми первыми увидели фильм, завоевавший награды кинофестиваля

Жители Перми первыми увидели фильм «Фрау» пермского режиссера Любови Мульменко. Предпоказ фильма состоялся в рамках открытия Пермской синематеки, а выход в широкий прокат планируется в марте 2024 года, передает ТАСС. Ранее фильм завоевал две награды фестиваля актуального российского кино «Маяк».
«Пермяки первыми увидели фильм „Фрау“ режиссера Любови Мульменко. Главные роли исполнили Елизавета Янковская и Вадим Королев. Предпоказ состоялся в Перми в рамках открытия Пермской синематеки. Выход фильма в широкий прокат намечен на март 2024 года», — сообщает ТАСС.
Художественный руководитель Пермской синематеки, режиссер-документалист Павел Печенкин поздравил с фильмом, у которого «хорошее качество режиссуры». «У нас история Золушки — Любы Мульменко, родившейся в Перми, но позже превратившейся в принцессу нашего отечественного кино. Очень важны определение главных героев, их фактура и манера общаться. Это почерк мастера, встречающийся у всех хороших режиссеров», — подчеркнул он.
Ранее в Геленджике подвели итоги фестиваля актуального российского кино «Маяк». Две награды получил фильм пермского режиссера и сценариста Любови Мульменко «Фрау». Лучшими признали исполнение женской роли и сценарий картины.
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