Развлечения Жители Перми первыми увидели фильм, завоевавший награды кинофестиваля 03 декабря 2023 в 06:53 Размер текста - 17 + Фильм выйдет в широкий прокат в марте 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Перми первыми увидели фильм «Фрау» пермского режиссера Любови Мульменко. Предпоказ фильма состоялся в рамках открытия Пермской синематеки, а выход в широкий прокат планируется в марте 2024 года, передает ТАСС. Ранее фильм завоевал две награды фестиваля актуального российского кино «Маяк». «Пермяки первыми увидели фильм „Фрау“ режиссера Любови Мульменко. Главные роли исполнили Елизавета Янковская и Вадим Королев. Предпоказ состоялся в Перми в рамках открытия Пермской синематеки. Выход фильма в широкий прокат намечен на март 2024 года», — сообщает ТАСС. Художественный руководитель Пермской синематеки, режиссер-документалист Павел Печенкин поздравил с фильмом, у которого «хорошее качество режиссуры». «У нас история Золушки — Любы Мульменко, родившейся в Перми, но позже превратившейся в принцессу нашего отечественного кино. Очень важны определение главных героев, их фактура и манера общаться. Это почерк мастера, встречающийся у всех хороших режиссеров», — подчеркнул он. Ранее в Геленджике подвели итоги фестиваля актуального российского кино «Маяк». Две награды получил фильм пермского режиссера и сценариста Любови Мульменко «Фрау». Лучшими признали исполнение женской роли и сценарий картины. Жители Перми первыми увидели фильм «Фрау» пермского режиссера Любови Мульменко. Предпоказ фильма состоялся в рамках открытия Пермской синематеки, а выход в широкий прокат планируется в марте 2024 года, передает ТАСС. Ранее фильм завоевал две награды фестиваля актуального российского кино «Маяк». «Пермяки первыми увидели фильм „Фрау“ режиссера Любови Мульменко. Главные роли исполнили Елизавета Янковская и Вадим Королев. Предпоказ состоялся в Перми в рамках открытия Пермской синематеки. Выход фильма в широкий прокат намечен на март 2024 года», — сообщает ТАСС. Художественный руководитель Пермской синематеки, режиссер-документалист Павел Печенкин поздравил с фильмом, у которого «хорошее качество режиссуры». «У нас история Золушки — Любы Мульменко, родившейся в Перми, но позже превратившейся в принцессу нашего отечественного кино. Очень важны определение главных героев, их фактура и манера общаться. Это почерк мастера, встречающийся у всех хороших режиссеров», — подчеркнул он. Ранее в Геленджике подвели итоги фестиваля актуального российского кино «Маяк». Две награды получил фильм пермского режиссера и сценариста Любови Мульменко «Фрау». Лучшими признали исполнение женской роли и сценарий картины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям